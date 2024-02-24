المدير الفني لصن داونز: لم أتجاوز الخروج من دوري أبطال إفريقيا وخاصة بعد هزيمة الأهلي بطل افريقيا

صرح رولاني موكوينا، المدير الفني لنادي صن داونز، أنه لا يزال يشعر بالحزن الشديد لعدم الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

خرج صن داونز من البطولة في نصف النهائي دون خسارة على يد الوداد البيضاوي بسبب التعادل في المغرب 0-0 والتعادل 2-2 في جنوب إفريقيا في الإياب.

قال موكوينا المدير الفني لصن داونز في تصريحات صحفية:

“لا أعرف إذا كان اللاعبون قد تجاوزوا الأمر أم لا، لكنني مازالت أشعر بآلام الخروج دون خسارة بالنسخة الماضية من البطولة.”

“لم أتجاوز الأمر، لأنني لا أعتقد أننا استحقينا الخروج من البطولة، كانت نتائجنا ممتازة، أداءنا كان رائعًا لقد فزنا على البطل (الأهلي) بنتيجة 5-2 والعديد من الفرق الأخرى.”

“لقد لعبنا مع الوداد في مباراتين وأعتقد أن خروجنا بقاعدة الهدف خارج الأرض أمر غير عادل إلى حد ما، بجانب الأهداف التي استقبلناها لم يكن لدينا بعض الحظ ولم يحالفنا الحظ في الفرص التي سنحت لنا أمام بيتر شالوليلي وثيمبا زواني.”

“عليك أن تتعلم دروسًا دائمًا من تلك الهزائم، وأنا مؤمن بشدة بأنه يجب عليك تحمل الألم لأنه ما يدفعك للتطوير والتحسن للأفضل.”

“أعترف أنني لم أتعافى من هذا الأمر، لكن الشيء الوحيد الذي سيعوض هذا الألم هو الفوز باللقب هذا الموسم ولكن هذا ليس أمرًا سهلًا لأنك تتنافس مع أندية قوية ولكننا لدينا كل الإمكانات للقتال حتى النهاية.”

يُذكر أن صن داونز سيبدأ مشواره في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بمواجهة بطل سيشل في الدور التمهيدي.