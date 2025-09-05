أخبار الرياضة

وكيل باولو بينتو يوضح حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

أحمد المدبولي

كشف كارلوس جونزالفييس، وكيل أعمال المدرب البرتغالي باولو بينتو، حقيقة ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع الأهلي لتولي القيادة الفنية خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

 

الاسبانى الذي تمت إقالته مؤخرًا بعد تراجع نتائج الفريق في دوري نايل، وآخرها الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، يبحث الاهلى الان عن مدير فنى أجنبى.

 

وأوضح جونزالفييس في تصريحات أنه كان هناك اهتمام بالفعل من جانب الأهلي بالتعاقد مع باولو بينتو، لكنه شدد على أن “الوقت الحالي لا يسمح له باتخاذ مثل هذه الخطوة”، مؤكدًا احترامه الكبير للنادي وجماهيره.

 

وكانت صحيفة “O JOGO” البرتغالية قد أشارت في وقت سابق إلى فتح قنوات اتصال أولية بين الأهلي والمدرب البرتغالي لمعرفة شروطه، وسط توقعات بحدوث تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة.

 

يذكر أن الأهلي أسند القيادة الفنية بشكل مؤقت لعماد النحاس، بمساعدة كل من عادل مصطفى ومحمد نجيب، إلى حين الاستقرار على المدير الفني الأجنبي الجديد.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.