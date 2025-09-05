وكيل باولو بينتو يوضح حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

كشف كارلوس جونزالفييس، وكيل أعمال المدرب البرتغالي باولو بينتو، حقيقة ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع الأهلي لتولي القيادة الفنية خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

الاسبانى الذي تمت إقالته مؤخرًا بعد تراجع نتائج الفريق في دوري نايل، وآخرها الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، يبحث الاهلى الان عن مدير فنى أجنبى.

وأوضح جونزالفييس في تصريحات أنه كان هناك اهتمام بالفعل من جانب الأهلي بالتعاقد مع باولو بينتو، لكنه شدد على أن “الوقت الحالي لا يسمح له باتخاذ مثل هذه الخطوة”، مؤكدًا احترامه الكبير للنادي وجماهيره.

وكانت صحيفة “O JOGO” البرتغالية قد أشارت في وقت سابق إلى فتح قنوات اتصال أولية بين الأهلي والمدرب البرتغالي لمعرفة شروطه، وسط توقعات بحدوث تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الأهلي أسند القيادة الفنية بشكل مؤقت لعماد النحاس، بمساعدة كل من عادل مصطفى ومحمد نجيب، إلى حين الاستقرار على المدير الفني الأجنبي الجديد.