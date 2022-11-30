المباريات المذاعة على قنوات بين سبورت المفتوحة اليوم الاربعاء 30 نوفمبر في كأس العالم قطر 2022

يبحث محبي وعشاق كرة القدم في جميع انحاء العالم العربي عن المباريات المذاعة على قنوات بين سبورت المفتوحة اليوم الاربعاء لمشاهدة الجولة الختامية والاخيرة لدوري المجموعات لمجموعة المنتخب السعودي التي تضم بجانبه منتخب الارجنتين والمنتخب البولندي ومنتخب المكسيك، وايضا مجموعة المنتخب التونسي الذي وضع نفسه فيموقف حرج جدا لا يحسد عليه بعد تذلله المجموعة التي تضم بجانبه المنتخب الفرنسي العملاق والمنتخب الكرواتي والمنتخب الدنماركي،حيث تعد جولة اليوم هي الجولة المصيرية والختامية المحددة لمصير المنتخبات العربية السعودية الذي يحتاج الى الفوز للصعود، بينما المنتخب التونسي ليس أمامه الا الفوز على منتخب فرنسا وهذا في حد ذاته صعب جدا والانتظار لنتائج المنتخبات الاخري.

المباريات المذاعة على قنوات بين سبورت المفتوحة اليوم الاربعاء

يبحث الملايين من عشاق كرة القدم في مصر والسعودية وتونس والمغرب والجزائر ولبيا ولبنان وسوريا والعراق وفلسطين واليمن والكويت والبحرين والإمارات والاردن وغيرها من الدول العربية الان على المباريات المذاعة على قنوات بين سبورت اليوم لمشاهدة مباريات الحسم التي من المؤكد ستكون ممتعة وحماسية بين الجميع، حيث اعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية أنها ستنقل مباراة السعودية والمكسيك فقط اليوم،بينما ستذاع باقي المباريات الثلاث على قناة بين سبورت المشفرة التي تحتاج الى تعاقد واشتراك رسمي.

موعد مباريات اليوم في كأس العالم

والان نخبركم بموعد مباريات اليوم في كأس العالم قطر 2022، حيث يقام اليوم 4 مباريات في مجموعتان مختلفتان، ففي الساعة الخامسة مساءا تقام مبارتان بين تونس وفرنسا، والدنمارك وكرواتيا، بينما يقام في التاسعة مساءا مباراة السعودية والمكسيك، ويقام ايضا مباراة الارجنتين وبولندا، على ان يعلن بعد انتهاء تلك المباريات من هما المنتخبات الصاعدة لدور السادس عشر، وان كان المنتخب الفرنسي هو الوحيد الذي ضمن الصعود بعد الفوز في الجولتين السابقتين وامتلاكه 6 نقاط.