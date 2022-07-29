المباراة الودية لنادي تشيلسي الإنجليزي 29 يوليو

تلعب أغلب أندية كرة القدم مباريات ودية خلال فترة التوقف الدُّوَليّ والمحلي للمسابقات الرسمية وذلك خلال معسكرات خارجية مغلقة للتدريب أكثر علي الخطط الفنية الأنسب للعناصر الموجودة والوصول إلى أفضل طريقة للعب المباريات الهامة بالإضافة إلى العمل على الاندماج بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري مع الصفقات الجديدة.

ومن بين هذه الفرق هو نادي تشيلسي الإنجليزي الذي يتمتع بشهرة واسعة ولدية جماهيرية كبيرة تتخطى حدود إنجلترا لتصل إلى دول كثيرة عبر العالم، ويخوض حاليا النادي العريق مجموعة من المباريات الودية والاستعراضية خلال معسكراته الخارجية وكان أهمها معسكر الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي لعب خلاله بطولة كأس فلوريدا الودية التي فاز بها نادي أرسنال غريمه التقليدي بينما احتل نادي تشيلسي المركز الثاني بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام نادي أرسنال بأربعة أهداف.

واستكمالا لمبارياته الودية يلعب نادي تشيلسي أمام نادي أودينيزي الإيطالي في مباراة ودية جديدة في معسكرة بإيطاليا، وسوف تقام المباراة على ملعب الفريولي المقام بمدينة أوديني بإيطاليا معقل نادي أودينيزي.

يقام اللقاء اليوم الجمعة الموافق التاسع والعشرون من شهر يوليو وسوف تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السُّعُودية وأيضا الساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه المباراة هي آخر مباراة لنادي تشيلسي اللندني مع اقتراب بَدْء الموسم الكروي الجديد في أغلب الدول الأوربية على الخصوص في إنجلترا.