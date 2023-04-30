بالفيديو.. الماسات الحمر يفعلها وينجح في اقتناص التعادل من أرض الهلال ووسط جمهوره في مباراة الذهاب

نجح فريق الماسات الحمر الياباني في اقتناص التعادل إيجابيا من الهلال السعودي على أرضه، ووسط جمهوره، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الذهاب من نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، ليسقط الهلال في فخ التعادل أمام ريد دياموندز الياباني، ويضع نفسه في حسابات معقدة أثناء المواجهة الثانية، السبت المقبل، والموافق 6 مايو القادم في اليابان على ملعب “سايتاما 2002″، والذي يسع لـ 63 ألف و 700 متفرج.

ونجح الهلال في التقدم بهدف في بداية المباراة، وفي الدقيقة 13 من الشوط الأول، بأقدام اللاعب سالم الدوسري، لكن نجح نجم أوراوا، اللاعب شينزو كروكي، من اقتناص هدف التعادل في نفس الشوط، وفي الدقيقة 58، ليدخل أوروا الشوط الثاني بطريقة لعب جديدة، نجح من خلالها في تثبيت التعادل، وبعد الدقيقة 86، اضطر الهلال أن يلعب ناقص العدد، بعدما تم طرد لاعب خط الوسط سالم الدوسري.

تشكيل الهلال في مواجهة الماسات الحمر

وكان تشكيل نادي الهلال السعودي كالتالي:

تشكيلة كل من الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا#دوري_ابطال_اسيا #الهلال_اوراوا pic.twitter.com/ZEvlSVkLsu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2023

عبدالله المعيوف في حراسة المرمى.

جانج هيون سو- علي البليهي- محمد البريك- سعود عبد الحميد في خط الدفاع.

سالم الدوسري- ميشيل- سلمان الفرج- محمد كنو.

موسى ماريجا- إيجالو، في خط الهجوم.

وكان الفريق الياباني أوراوا قد صعد إلى دور نهائي أبطال آسيا، بعدما فاز على فريق «جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي» بواسطة ركلات الترجيح، بينما صعد الهلال بعد تغلبه على فريق الدحيل القطري بسباعية نظيفة.