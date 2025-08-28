الليلة.. افتتاحية دوري «روشن» مباراة الأهلي ضد نيوم الذي يلعب بين صفوف أحمد حجازي

تنطلق مساء اليوم الخميس، الموافق 28 أغسطس 2025، المباراة الافتتاحية لدوري روشن السعودي للمحترفين والقمة الأولى في موسم “2025-2026” بين الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة في النسخة الأخير، وبين نيوم، بطل دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين في موسم “2024-2025″، لتعود الحياة من جديد إلى الملاعب السعودية بنسخة يتوقع لها أن تكون الأقوى في تاريخ الكرة السعودية بعد الاستعدادات القوية التي قامت بها الأندية.

موعد مباراة الأهلي ونيوم

تنطلق صافرة حكم المباراة الافتتاحية لدوري روشن، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة السعودية ومصر، وسوف تقام المباراة على أرضية ملعب “الإنماء” في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام اليوم أيضا مباراتين اثنين، الأولى ستكون بين ضمك والحزم على ملعب الأول، وأما المباراة الثانية فستكون على ملعب الاتفاق الذي سيستضيف الخلود.

ويشهد الموسم الجديد من دوري روشن حضور ضيفين جديدين، وعودة ثالث، حيث صعد لأول مرة من دوري يلو إلى الدوري الممتاز كل من: نيوم، والنجمة، فيما عاد الحزم من جديد إلى دوري الكبار بعد أن غاب لموسم واحد.

حجازي يسعى للتألق أمام الأهلي

يلعب المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في صفوف نادي نيوم لأول مرة بدوري روشن، ويسعى للظهور بمستوى أقوى ليتغلب على مهاجمي الأهلي المحترفين مثل رياض محرز، وإيفان توني، والبريكان.

أحمد حجازي سبق له المشاركة في دوري روشن مع اتحاد جدة منذ وصوله إلى السعودية في صيف 2020، وكان النجم المصري قد فرض نفسه كأحد المدافعين البارزين من الأجانب في الدوري السعودي، واستطاع أن يعيد القوة في دفاع الاتحاد، حتى أصبح لقبه “قلب الأسد”، و “الحاجز”.

المدافع المصري بدأ رحلته مع الاتحاد قادما من وست بروميتش الإنجليزي على سبيل الإعارة قبل شراء عقده في صيف 2021، ونجح حجازي في المساهمة لارتقاء الاتحاد للمركز الثالث بعد الشباب والهلال في عامه الأول مع العميد بموسم 2021-2022، وفي الموسم التالي وبعد منافسة قوية مع الهلال الذي اقتنص الدوري بفارق نقطتين، احتل الاتحاد مركز الوصيف.

1 – 🇵🇱 مارسين بولكا 🧤

2 – 🇪🇬 أحمد حجازي

3 – 🇫🇷 ناثان زيزي

4 – 🇲🇱 عبدالله دوكوري

5 – 🇲🇱 أمادو كوني

6 – 🇫🇷 سايمون بوابري

7 – 🇩🇿 سعيد بن رحمة

8 – 🇫🇷 ألكسندر لاكازيت

نيوم يملك اسماء كبيره وراح تكون مباراه صعبه جدا pic.twitter.com/W6Xwa8NrfG — 🫡..REMEMBER (@hmode_79) August 28, 2025

ومع العام الثالث، فاز حجازي مع الاتحاد بالدوري السعودي (موسم 2022-2023)، وكانت هذه هي المرة الأولى للاتحاد منذ 14 عاما يحصل فيها على الدوري بعد تغلبه على النصر، كما فاز بكأس السوبر مع النمور على حساب الفيحاء.

وشارك حجازي مع الاتحاد في 101 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا، وصنع تمريرتين حاسمتين، ثم رحل حجازي بعد غياب لمدة طويلة بسبب الإصابة في الرباط الصليبي، وتوصل إلى اتفاق ودي مع إدارة الاتحاد وفسخ التعاقد بعد 4 سنوات مع العميد.

وفي يوليو 2024، انضم الفرعون المصري إلى نيوم بعقد لمدة سنتين، وها هو من جديد يساهم في صناعة المجد لفريق سعودي شارك في صعوده لأول مرة إلى الدوري الأول للمحترفين وهو فريق نيوم، وعلى الرغم من أنه لم يسجل حتى الآن إلا أنه ساهم في صناعة هدف طوال 23 مباراة لعبها حتى الآن مع نيوم.

القناة الناقلة لمواجهة الأهلي ونيوم

سيتم بث مباراة الأهلي ضد نيوم على شاشة قناة «ثمانية»، وسيكون التعليق بصوت القدير، فارس عوض، ومن المتوقع أن يكون الطاقم التحكيمي لتلك المباراة من الأجانب، لكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن الأسماء.