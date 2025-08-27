الليجا تضغط.. هل يُحرم برشلونة من نجمه الجديد؟

بات نادي برشلونة على أعتاب أزمة جديدة تهدد استقراره الفني، بعدما كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الدولي داني أولمو قد يجد نفسه خارج حسابات الفريق حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، بسبب تعقيدات لوائح اللعب المالي النظيف المفروضة من رابطة الدوري الإسباني.

أزمة قيد تهدد صفقات برشلونة

صحيفة موندو ديبورتيفو أوضحت أن إدارة النادي الكتالوني تحاول جاهدة الوصول إلى معادلة الرواتب المطلوبة بقاعدة “1:1″، وهي القاعدة التي تشترط أن يتساوى كل يورو يُصرف مع يورو يتم إدخاله لخزينة النادي، حتى يتم السماح بتسجيل اللاعبين الجدد.

ويشمل ذلك ملف قيد داني أولمو، إلى جانب الحارس خوان جارسيا، الذي انضم لتعويض غياب الألماني مارك أندريه تير شتيجن، فضلًا عن متابعة موقف المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.

الموعد الحاسم.. والقلق يتزايد

ورغم أن أولمو شارك بالفعل في المباريات الأخيرة من الموسم الماضي وأولى جولات الموسم الحالي بفضل حكم قضائي مؤقت صادر في أبريل الماضي، إلا أن هذا الوضع بات مهددًا بالانتهاء، في انتظار قرار المحكمة الوطنية بشأن الطعن المقدم من رابطة الليجا ضد الحكم.

ويوم 1 سبتمبر 2025 سيكون تاريخًا فارقًا بالنسبة لبرشلونة، إذ مع إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، فإن فشل الإدارة في تحقيق التوازن المالي سيعني بشكل مباشر استبعاد أولمو حتى يناير المقبل.

ضغط جماهيري وقلق إداري

الجماهير الكتالونية تعيش حالة من الترقب والقلق، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه الأزمة على طموحات الفريق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل، تجد الإدارة نفسها أمام اختبار صعب لإنقاذ الموقف قبل الموعد النهائي، في وقت يشتد فيه الضغط من كل اتجاه.