الليجا تصدم برشلونة وترفض طلبه قبل مباراة الخفافيش

ضربة غير متوقعة تلقاها نادي برشلونة قبل أيام قليلة من مباراته المهمة أمام فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، والمقرر لها 14 سبتمبر 2025، بعدما رفضت رابطة الليجا طلب النادي بتبديل ترتيب المواجهة وإقامتها على ملعب “ميستايا”.

أزمة مزدوجة تهدد الاستعدادات

برشلونة يعيش مأزقًا حقيقيًا، فملعبه التاريخي “كامب نو” ما زال تحت التجديدات، بينما الملعب البديل “مونتجويك” سيكون مشغولًا بحفل موسيقي عالمي للفنان الأمريكي بوست مالون قبل المباراة بيومين فقط، ما يجعل إقامة اللقاء هناك أمرًا بالغ الصعوبة.

ووفقًا لإذاعة “كوبيه” الإسبانية، فقد حاولت إدارة برشلونة تقديم حل وسط بإقامة لقاء الذهاب على ملعب فالنسيا مقابل خوض مباراة الإياب هناك في مايو 2026، لكن رابطة الدوري رفضت تمامًا، مؤكدة أن الجدول المعلن لن يخضع لأي تعديل.

البحث عن مخرج سريع

إزاء هذا الموقف، لم يعد أمام برشلونة سوى البحث عن بدائل عاجلة، ويأتي في مقدمة الخيارات ملعب “يوهان كرويف” التابع لأكاديمية النادي، أو ملعب “مونتيليفي” الخاص بجيرونا، وكلاهما قد يستضيف المباراة في حال التوصل لاتفاق رسمي.

وبينما يستعد الفريق على الصعيد الفني، يعيش أنصار النادي حالة من القلق والتساؤلات حول أين ستقام المواجهة أمام “الخفافيش”، إذ يرى كثيرون أن الأزمة الحالية اختبار جديد لقدرة إدارة برشلونة على التعامل مع الضغوط خارج الملعب، تمامًا كما يواجه اللاعبون التحديات داخله.