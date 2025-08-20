اللقاء المرتقب للفرسان.. موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بالجولة الثالثة في الدوري السعودي 2025

يترقب مشجعي كرة القدم المصرية موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الموسم الحالي 2025-2026 والتي ستقام اليوم الخميس الموافق 21 اغسطس بستاد هيئة قناة السويس، ويدخل فريق الفرسان اللقاء وهو بالمركز الـ6 برصيد 4 نقاط، أما فيوتشر فيحتل المركز السابع برصيد 4 نقاط أيضًا ويسعى كل منهما للفوز في اللقاء لتحسين مركزهم في جدول ترتيب البطولة.

سوف يواجهة فريق الزمالك نظيره فيوتشر في واحدة من أقوى مواجهات الجولة الـ3 من بطولة الدوري المصري اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

يحل الزمالك الليلة ضيفًا ثقيلًا على فريق مودرن سبورت بستاد هيئة قناة السويس الجديد لذلك يرغب الكثير من متابعي كرة القدم المصرية معرفة القنوات الناقلة للمباراة، وقد تم الإعلان إنه سيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي الشهير محمد عفيفي.

تشكيل الزمالك ضد فيوتشر المتوقع

من المتوقع أن يدخل فريق الزمالك لقاء الليلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايك، عمر جابر، محمود الونش، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: عبد الله السعيد، محمد شحاتة، ناصر ماهر، نبيل عماد دونجا، عبد الحميد معالي.

خط الهجوم: ناصر منسي.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم وهو: