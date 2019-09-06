اللجنة الخماسية تحدد موعد بدء مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد







حددت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم بدء مباريات الدوري الممتاز المصري للموسم الجديد 2019 / 2020 يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2019 فى المسابقة التى تضم 18 نادياً، ويحمل لقب بطولة الدوري المصري الموسم الماضي النادي الأهلى، وجاء نادى الزمالك وصيفاً.







وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” قد اختار لجنة خماسية تقوم بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم مكونة من خمسة أعضاء وهم عمرو الجنايني رئيساً، وجمال محمد على نائباً، وكل من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق أعضاء لمدة موسم واحد تنتهى فى يوم 31 يوليو 2020.

وأكدت المصادر المقربة من الاتحاد المصري لكرة القدم بأن اللجنة الخماسية قررت بدء مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري العام المصري يوم 21 سبتمبر 2019 فى اليوم التالى مباشرة لإقامة بطولة كأس السوبر المصري والمقرر أقامتها يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019.







وتقام بطولة السوبر المصري لموسم 2017 / 218 والمؤجلة من العام الماضي بين النادي الأهلى بطل الدوري موسم 2018 مع نادي الزمالك بطل مسابقة كاس مصر موسم 2018 ومن المقرر أن تقام المباراة داخل مصر ولم يتم تحديد مكان إقامتها حتى الآن بين قطبي الكرة المصرية يوم 20 سبتمبر الجاري.

وسوف تعلن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم غد السبت عن المواعيد النهائية للدوري المصري ومن المتوقع أن تبدأ المسابقة يوم السبت 21 سبتمبر وتنتهى المسابقة فى منتصف شهر يونيو من عام 2020 وسوف تعلن لجنة المسابقات جدول الدوري العام المصري بالتفصيل.





