باناثينايكوس اليونانى يوضح موقفهم من ضم مصطفى محمد، توصية من فيتوريا ولكن

كشف مصدر داخل نادي باناثينايكوس اليوناني حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رغبة الفريق في التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لباناثينايكوس والمدرب السابق لمنتخب مصر يعد من أبرز المؤيدين لفكرة ضم اللاعب نظراً لمعرفته الجيدة بإمكاناته منذ فترة عمله مع الفراعنة.

وأضاف أن فيتوريا معجب كثيراً بمصطفى محمد ويضعه ضمن حساباته.

إلا أن اللاعب لا يمثل الخيار الأول لإدارة النادي بل يبقى ضمن قائمة المرشحين لتدعيم الهجوم.

وكانت الصحافة الفرنسية قد كشفت في وقت سابق أن نادي نانت حدد 10 ملايين يورو كشرط أساسي للتخلي عن المهاجم المصري لأي فريق يرغب في ضمه.

يُذكر أن عقد مصطفى محمد مع نانت يمتد حتى صيف عام 2027، وسط تزايد التكهنات بشأن مستقبله خلال الميركاتو الحالي.