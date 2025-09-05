اللاعب البرتغالي يسعى للمشاركة الأساسية بعد غيابه عن خطة المدرب خيسوس

يستمر الجدل حول مستقبل اللاعب البرتغالي أوتافيو مونتيرو مع نادي النصر السعودي، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية، وسط شائعات قوية بانتقال محتمل إلى نادي القادسية بحثًا عن فرصة المشاركة الأساسية، فيما يواصل النصر خططه لبناء تشكيلة تنافسية تعكس طموحات جماهيره هذا الموسم.

أوتافيو يغيب عن تدريبات النصر

وفقًا لما أوردته أحد الصحف الرياضية فإن أوتافيو لم يشارك في تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة مما يعكس احتمالية خروجه من صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، وأشار التقرير إلى أن اللاعب يجهز نفسه لإتمام انتقاله إلى نادي القادسية حيث يسعى إلى الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي، وهو ما لم يُسمح له مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس هذا الموسم.

في الوقت نفسه يطمح نادي النصر للعودة إلى منصات التتويج المحلية خلال الموسم الكروي الجاري، مع التركيز على بناء تشكيلة تنافسية قوية تلبي طموحات الجماهير، فقد كان أوتافيو مونتيرو أحد أهم لاعبي النصر خلال الموسم الماضي قبل أن يقود المدرب خورخي خيسوس الفريق حيث ساهم بشكل ملحوظ في النجاحات التي حققها الفريق.