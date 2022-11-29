اللاعب البرازيلي رودريجو يفاجيء الظاهرة رونالدو بعد نهاية المقابلة الصحفية ” سأحصل على مباركة من تلك الأرجل حتى أكون مثلها ”

تواجد لاعب الملكي ريال مدريد والمنتخب البرازيلي ” رودريجو ” في أحد المقابلات الصحفية مع الظاهرة رونالدو، وبعد نهاية الحوار قام اللاعب رودريجو بمفاجئة رونالدو، حيث قام بتمرير يديه على ساقي رونالدو وبعدها قام بتمريرها على ساقيه قائلًا ” سأحصل على البركة من تلك الأرجل حتى أكون مثلها ”

وقابل النجم البرازيلي السابق ” الظاهرة رونالدو ” هذا التصرف بالضحك، وبعدها غادر رودريجو مقر اللقاء، حيث أنه كان معروفًا عن رونالدو بالمهارات العالية والتي جعلته واحدًا من أساطير اللعبة.

وتمكن المنتخب البرازيلي من تحقيق الإنتصار بالأمس على المنتخب السويسري بهدف نظيف من توقيع اللاعب ” كاسيميرو “، ليحقق الانتصار الثاني له بالمونديال ويضمن التأهل بشكل رسمي للدور القادم من كأس العالم قطر 2022، حيث يحتل صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط.