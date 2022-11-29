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اللاعب البرازيلي رودريجو يفاجيء الظاهرة رونالدو بعد نهاية المقابلة الصحفية ” سأحصل على مباركة من تلك الأرجل حتى أكون مثلها ” 

مصطفى أبو حجازي

تواجد لاعب الملكي ريال مدريد والمنتخب البرازيلي ” رودريجو ” في أحد المقابلات الصحفية مع الظاهرة رونالدو، وبعد نهاية الحوار قام اللاعب رودريجو بمفاجئة رونالدو، حيث قام بتمرير يديه على ساقي رونالدو وبعدها قام بتمريرها على ساقيه قائلًا ” سأحصل على البركة من تلك الأرجل حتى أكون مثلها ” 

اللاعب البرازيلي رودريجو يفاجيء الظاهرة رونالدو بعد نهاية المقابلة الصحفية " سأحصل على مباركة من تلك الأرجل حتى أكون مثلها " 

وقابل النجم البرازيلي السابق ” الظاهرة رونالدو ” هذا التصرف بالضحك، وبعدها غادر رودريجو مقر اللقاء، حيث أنه كان معروفًا عن رونالدو بالمهارات العالية والتي جعلته واحدًا من أساطير اللعبة.

الظاهرة رونالدو يوجه رسالة للنجم ” كاسيميرو ” بعد الفوز على المنتخب السويسري بمونديال قطر 

الظاهرة رونالدو وهو بتسم بعد نهاية الموقف

وتمكن المنتخب البرازيلي من تحقيق الإنتصار بالأمس على المنتخب السويسري بهدف نظيف من توقيع اللاعب ” كاسيميرو “، ليحقق الانتصار الثاني له بالمونديال ويضمن التأهل بشكل رسمي للدور القادم من كأس العالم قطر 2022، حيث يحتل صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط. 

 

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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