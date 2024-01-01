اللائحة الرسمية للمنتخب المغربي للمشاركة في كأس أمم افريقيا 2024
قدم المدرب المغربي وليد الركراكي اللائحة النهائية للمنتخب المغربي للمشاركة في كأس امم افريقيا سنة 2024 ضمن القائمة التالية:
في حراسة المرمى نجد:
ياسين بونو (الهلال السعودي) ومنير محمدي (نادي الوحدة) والمهدي بنعبيد (الجيش الملكي)
في الظهير الأيمن والايسر نجد:
اشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) ونصير المزراوي (بايرن ميونيخ) ومحمد الشيبي (بيراميدز المصري) ومحمد عطية الله (الوداد الرياضي)
في الدفاع نجد
غانم سايس(نادي الشباب السعودي) ونايف اكرد (ويست هام الإنجليزي) ويونس عبد الحميد (ستاد ريمس الفرنسي )
و شادي رياض (ريال بيتيس) وعبد الكبير عبقار (ديبورتيفو اللافيس الاسباني)
في وسط الميدان نجد:
سفيان امرابط ( مانشستر يونايتد) وعز الدين اوناحي (مارسيليا) وأمير ريشاردسون (ستاد ريمس) وأسامة العزوزي(بولونيا) وسليم املاح (فلنسيا) وأمين حارث (مارسيليا) وبلال الخنوس (جنك) واسماعيل الصيباري (ايندهوفن)
في الهجوم نجد:
حكيم زياش (غلطة سراي) وأمين عدلي (باير ليفركوزن) ويوسف نصيري ( إشبيلية)