الكونفيدرالية الأفريقية تنتهي في المغرب

بعد انتهاء موسم طويل لكل الفرق المشاركة بالبطولة فريق واحد فقت هو من يحقق العلامة الكاملة دائما وهو الفريق الفائز بالبطولة وكان الفريق الفائز هذه المرة الذي حصل على بطولة الاتحاد الأفريقي لهذا الموسم (الكونفيدرالية الأفريقية) هو الفريق المغربي فريق نادي نهضة بركان الذي حصل على البطولة للمرة الثانية الذي وصل المباراة النهائية بعد مشوار طويل وتخطي في الدور قبل النهائي عقبة النادي العريق نادي مازيمبي الكونغولي.

حيث فاز في المباراة النهائية على فريق أورلاندو بيراتس الجَنُوب أفريقي وهو الذي تخطي فريق نادي أهلي طرابلس الليبي في مباراة الدور قبل النهائي ليصعد للنهائي لملاقاة نادي نهضة بركان المغربي علي لقب البطولة.

انتهت المباراة التي أقيمت على (ملعب جود سويل أكابيو الدُّوَليّ) في دولة نيجيريا التي استضافت المباراة النهائية هذا العام التي أقيمت بنظام (الدور النهائي من مباراة واحدة فقط على ملعب معروف سلفًا)، وقد انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما حيث لجأ بعد ذلك الحكم الدُّوَليّ الزامبي (جاني سيكازوي) إلى الاحتكام لركلات الترجيح من علامة الجزاء لتحديد الفائز في المباراة الفاصلة.

لتنتهي ضربات الترجيح بنتيجة خمس أهداف لأربعة لمصلحة فريق نهضة بركان المغربي وذلك بعد إضاعة ركلة الترجيح الثانية من فريق أورلاندو بايرتس وبذلك يكون بطل المسابقة والحائز على اللقب هذا العام نادي نهضة بركان المغربي وذلك للمرة الثانية في تاريخ النادي وتاريخ البطولة.