الكل يترقب.. متى موعد نهائي كأس العالم للشباب تحت سن “20 سنة” بين المغرب والأرجنتين؟ والقناة الناقلة

يترقب جمهور كرة القدم في جميع أنحاء العالم المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للشباب تحت سن “20 عاما” بين منتخب الأرجنتين ومنتخب المغرب في نسخة 2025، والتي تنظمها تشيلي.

منتخب الأرجنتين وصل إلى النهائي بعد فوز صعب في دور نصف النهائي على منتخب كولومبيا بهدف مقابل لا شئ، بينما وصل أشبال أسود الأطلس إلى المباراة النهائية بعد فوز مستحق على منتخب فرنسا (حامل اللقب عام 2013) بضربات الترجيح (5-4).

من المقرر أن تقام مباراة النهائي بين منتخب المغرب ونظيره الأرجنتين يوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية صباح الإثنين.

وسيتم بث المباراة على قناة “بي إن سبورتس” المفتوحة، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها منتخب المغرب لنهائي كأس العالم للشباب تحت “20 عاما”.

وبهذا الوصول للمباراة النهائية، أصبح منتخب المغرب هو الثاني عربيا الذي يخوض غمار المباراة النهائية بعد قطر الذي خسر النهائي عام 1981 أمام ألمانيا الغربية بنتيجة كبيرة 4-0.

وعلى المستوى الأفريقي، يعد منتخب المغرب هو الثالث أفريقيا بعد نيجيريا التي وصلت إلى النهائي في كأس العالم للشباب تحت سن 20 عاما بمعدل “مرتين” و غانا التي وصلت للنهائي “ثلاثة مرات”.

وعلى الجانب الآخر، فإن منتخب التانجو الأرجنتيني هو البطل الأكثر تتويجا بكأس العالم للشباب تحت سن 20 سنة، حيث يدخر في محفظته “6” كؤوس، وهو رقم قياسي، ويليه البرازيل بـ “5” مرات تتويجا بالكأس التي تنظم كل عامين.

وخسر الأرجنتين المباراة النهائية مرة واحدة فقط أمام البرازيل في التي أقيمت في بولندا عام 1983، وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها أسود الأطلس “الأشبال” إلى المباراة النهائية.