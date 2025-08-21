الكل مستني.. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 وأبرز الأسماء المرشحة للفوز بها

يحجز النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي مقعد بارز بين كبار المرشحين لحصد الكرة الذهبية لعام 2025 بعدما ظهر اسمه ضمن قائمة الخمسة الأوائل في سباق الجائزة العالمية المرموقة.

الكرة الذهبية أو بالون دور التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية كل عام لأفضل لاعب في العالم، وتعد الحلم الأبرز لأي نجم كرة قدم ومن المقرر أن يكشف عن هوية الفائز في حفل ضخم يقام يوم 22 سبتمبر المقبل على مسرح شاتيليه الشهير في العاصمة الفرنسية باريس.

ديمبيلي على القمة

وبحسب تصنيف نشرته شبكة Score90 جاء الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان، في صدارة قائمة المرشحين، مستفيد من موسم استثنائي أنهاه فريقه بالتتويج بخمسة ألقاب أبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا الأولى في تاريخ النادي، إلى جانب الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، السوبر الفرنسي، وأخيرا السوبر الأوروبي بعد الفوز على توتنهام.

يامال يتألق مع برشلونة

المرتبة الثانية ذهبت إلى الإسباني الواعد لامين يامال، لاعب برشلونة، الذي خطف الأنظار هذا الموسم بمساهماته الحاسمة في تتويج فريقه بالثلاثية المحلية، إلى جانب قيادته لمنتخب بلاده للوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، ما جعله أحد أبرز نجوم المستقبل في القارة العجوز.

مبابي وبيدري خلفهما

وجاء الفرنسي كيليان مبابي، المنتقل حديثا لريال مدريد، في المركز الثالث بعدما قدم موسم تهديفي مذهل مع النادي الملكي حيث سجل خلاله 45 هدف وضعته في صدارة هدافي الفريق، أما المركز الرابع فكان من نصيب الإسباني بيدري، لاعب وسط برشلونة الذي واصل تقديم مستويات رفيعة جعلته أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم.

صلاح فخر العرب في المركز الخامس

أما محمد صلاح قائد المنتخب المصري وهداف ليفربول، فقد حجز المركز الخامس عن جدارة، عقب قيادته للريدز للظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وصلاح لم يكتفِ بالبطولة، بل أنهى الموسم كأفضل هداف برصيد 29 هدف، وأفضل صانع أهداف بـ18 تمريرة حاسمة، ليؤكد من جديد أنه أحد أعظم نجوم الكرة العالمية في العقد الأخير.