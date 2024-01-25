الكلام الكبير.. فرج عامر يكشف سبب إصابة إمام عاشور

قال فرج عامر عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، أن سبب إصابة إمام عاشور هو الكلام الكبير الذي تمت كتابته في الصحافة الرياضية الأوروبية، وكذلك الكلام الذي قيل عن اللاعب في قناة سكاي سبورت، وأن مكانه الطبيعي ليس في الدوري المصري، ولكن في الدوري الإنجليزي.

إمام عاشور- المصدر: الاتحاد النصري لكرة القدم

وتابع عامر أثناء تدوينة قصيرة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حديثه “هو ده السبب في اللي جراله في التمرين النهاردة (ارتجاج في المخ)”.

وتوجه عامر في نهاية تدوينته إلى الله عز وجل بالدعاء للنجم المصري إمام عاشور بأن يشفيه ويكفيه شر الحسد، بحسب صدى البلد نيوز عن حساب غير موثق بالعلامة الزرقاء لرجل الأعمال المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن إصابة اللاعب المصري بالرأس خلال تدريب المنتخب أمس الأربعاء، وتم التعامل الفوري عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

وتوجه اللاعب بعد ذلك إلى المستشفى على الفور لإجراء الفحوصات اللازمة، والتي بينت وجود إصابة بالارتجاج في المخ، وهو الآن في حالة مستقرة، وسوف يمكث لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة.

