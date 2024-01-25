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الكلام الكبير.. فرج عامر يكشف سبب إصابة إمام عاشور

أحمد مراد

قال فرج عامر عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، أن سبب إصابة إمام عاشور هو الكلام الكبير الذي تمت كتابته في الصحافة الرياضية الأوروبية، وكذلك الكلام الذي قيل عن اللاعب في قناة سكاي سبورت، وأن مكانه الطبيعي ليس في الدوري المصري، ولكن في الدوري الإنجليزي.

فرج عامر يكشف السر الخطير وراء إصابة إمام عاشور

إمام عاشور- المصدر: الاتحاد النصري لكرة القدم

وتابع عامر أثناء تدوينة قصيرة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حديثه “هو ده السبب في اللي جراله في التمرين النهاردة (ارتجاج في المخ)”.

وتوجه عامر في نهاية تدوينته إلى الله عز وجل بالدعاء للنجم المصري إمام عاشور بأن يشفيه ويكفيه شر الحسد، بحسب صدى البلد نيوز عن حساب غير موثق بالعلامة الزرقاء لرجل الأعمال المصري.

فرج عامر يكشف سر إصابة إمام عاشور
التدوينة الذي يتم الحديث عنها- المصدر: فيسبوك

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن إصابة اللاعب المصري بالرأس خلال تدريب المنتخب أمس الأربعاء، وتم التعامل الفوري عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

وتوجه اللاعب بعد ذلك إلى المستشفى على الفور لإجراء الفحوصات اللازمة، والتي بينت وجود إصابة بالارتجاج في المخ، وهو الآن في حالة مستقرة، وسوف يمكث لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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