الكشف عن موعد مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بصورة رسمية، عن توقيت مباراة الاتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023 الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بمدينة جدة تحديدا.

الاتحاد السعودي - المصدر: صور جوجل

موعد مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي

وذكر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” قد حدد التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ليكون موعدًا للقاء الاتحاد ضد أوكلاند.

ومن الجدير بالإشارة أن قرعة كأس العالم للأندية 2023 قد أقيمت اليوم الثلاثاء في جدة وأسفرت عن مواجهة بين الاتحاد بطل دوري روشن وأوكلاند سيتي بطل أوقيانسيو.

وتقرر أن يلعب الفريق الفائز من لقاء الاتحاد ضد أوكلاند بنظيره الأهلي المصري المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2023 على حساب الوداد المغربي.

ويشارك الاتحاد في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حاز على المركز الرابع في المشاركة الأولى باليابان عام 2005.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

1- مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا

2- الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا

3- أوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا 2022.

4- ليون المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف 2023.

5- أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا 2023.

6- الفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس الممثل لأمريكا الجنوبية وسيتم تحديده يوم 4 نوفمبر المقبل.

7- الاتحاد السعودي بصفته حامل لقب الدوري المحلي للدولة المستضيفة.