الكشف عن سبب إقالة مدرب الطائي

تقارير صحفية تشير إلى أن سبب إقالة المدرب الروماني ميريل رادوي من تدريب الفريق الأول لنادي الطائي هو تراجع أداء الفريق والنتائج السلبية التي حققها خلال الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم. وقد خسر الفريق في الجولتين الماضيتين أمام الباطن بنتيجة 4-0، وأمام النصر بنتيجة 2-0، بعد أن كان آخر فوز للفريق في الجولة الـ25 عند الفوز على فريق الفيحاء بنتيجة 2-1.

والجدير بالذكر أنه بموجب عقده، لا توجد شروط جزائية تترتب على الطائي من إقالة المدرب، ولن يتحمل النادي أي أعباء مالية إضافية بسبب هذا القرار.

يحتل الطائي في الوقت الحالي المركز السابع في ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم، برصيد 34 نقطة.

غيابات الهلال أمام ضمك

تم الإعلان عن قائمة غيابات فريق الهلال في مباراته ضد ضمك، وشملت القائمة الحارسين عبد الله المعيوف ومحمد العويس، بالإضافة إلى متعب المفرج، سلمان المفرج، عبدالاله المالكي، سالم الدوسري وميشيل ديلجادو.

الكشف عن هوية حكم مباراة الهلال وضمك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي. سيتم إقامة المباراة في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالرياض، وهي مباراة مؤجلة من الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي.

سيقود المباراة الحكم عبد الله الحربي بمساعدة سعد السبيعي وسامي العرفج، وسيكون رائد الزهراني حكمًا رابعًا. وقد تم اختيار فيصل البلوي لتقنية الفيديو (VAR) مع مساعدة عادل شراحيلي.

حضور جماهير ضعيف لمباراة الشباب والوحدة

تم تسجيل حضور جماهيري ضعيف لمباراة الشباب والوحدة، التي جرت في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، والتي كانت ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

انتهت المباراة بفوز الشباب بنتيجة 1-0، ولم يتجاوز عدد الحضور الجماهيري في الملعب 1295 متفرج، وهو رقم ضعيف مقارنة بالفترة السابقة من المسابقة، وذلك بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المعنية في ظل انتشار فيروس كورونا.

نفاذ تذاكر مباراة الهلال وضمك

ذكرت تقارير صحفية عن نفاذ تذاكر مباراة الهلال وضمك التي ستقام غدًا في ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، والتي تعد من مباريات دوري روشن السعودي وهي مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين. يحتل الهلال المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز العاشر برصيد 32 نقطة.