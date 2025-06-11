الكشف عن حقيقة محاولة الهلال السعودي ضم رياض محرز قبل كأس العالم للأندية 2025

فجرت تقارير عالمية مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن محاولة نادي الهلال السعودي التعاقد مع الجزائري رياض محرز، من صفوف النادي الأهلي، استعدادًا لمنافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويخوض الهلال منافسات مونديال الأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن نطاق المجموعة الثامنة، بجانب أندية ريال مدريد الإسباني، رد بول سالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.

ومر نادي الهلال بمنعطف خطير خلال الأيام القليلة الماضية، والتي انتهت بإغلاق باب القيد لفترة الانتقالات الاستثنائية، التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء الثلاثاء 10 يونيو 2025، للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وشهدت الأسابيع الماضية، مساعى مكثفة من جانب نادي الهلال السعودي بكل قوة، للتعاقد مع العديد من الصفقات العالمية، مثل:

برونو فيرنانديز من مانشستر يونايتد.

فيكتور أوسيمين من نابولي.

ثيو هيرنانديز من ميلان.

خوسيه أنخيلينو من روما.

فيكتور جيوكيريس من سبورتنج لشبونة.

ولكن كل هؤلاء اللاعبين رفضوا فكرة الانتقال لفريق الهلال السعودي، خلال الفترة الحالية، رغم ضخامة العروض المالية، ومشاركة الفريق بمونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

بحسب ما ذكره الصحفي الإنجليزي الشهير بن جاكوبس، عبر حسابه على منصة “إكس”، فإن “نادي الهلال السعودي قضى أمس الثلاثاء في مساعٍ مكثفة للحصول على لاعبين بنظام الإعارة”.

وأضاف: “مساعي الهلال الأخيرة تمت في إطار التعاقد مع نجوم من كبار أندية دوري المحترفين السعودي، قبل انطلاق كأس العالم للأندية، في محاولة لضم اسم بارز يعزز صفوف الفريق”.

وواصل الصحفي الإنجليزي: “تواصل الهلال مع عدد من نجوم الفرق المنافسة في الدوري المحلي، من بينهم متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، نجم الاتحاد”.

وأشار بن جاكوبس إلى أنه: “تم التواصل مع الجناح الجزائري رياض محرز، إلا أن النادي الأهلي أبدى رفضه للصفقة بعد الاستفسار الأولي بشأن إمكانية استعارة محارب الصحراء”.

وتأتي هذه التحركات في ظل سعي الهلال برئاسة فهد بن نافل إلى تعزيز صفوفه بنجوم لامعين قبل انتهاء فترة القيد الخاصة بمونديال الأندية، خاصة بعد تعثر مفاوضات عدة مع أسماء أوروبية بارزة.

محرز يقود الأهلي لحصد دوري أبطال آسيا للنخبة

قاد رياض محرز النادي الأهلي السعودي في الموسم المنصرم 2024/2025 للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه.

وانتصر الراقي على نظيره كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “الإنماء” بمدينة “جدة” في المباراة النهائية.

وضمن الأهلي السعودي مبكرًا تأهله إلى بطولة كأس العالم للأندية 2029، كما حقق الفريق الجداوي أيضًا إنجازًا تاريخيًا بحجز مقعده في بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025 للمرة الأولى.

وختامًا تمكن “الإمبراطور” من حجز مقعده للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بنسختها المقبلة 2025/2026 كونه حامل لقب البطولة.