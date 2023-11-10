الكشف عن المدرب الجديد للاتحاد السعودي بعد إقالة نونو سانتو

كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية بأن إدارة نادي الاتحاد السعودي دخلت في مفاوضات مع المدرب البرتغالي باولو سوزا من أجل قيادة الفريق خلال المرحلة القادمة بعد إقالة المدرب نونو سانتو.

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وكان نادي الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن إنهاء علاقته مع المدرب البرتغالي نونو سانتو بسبب النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة وتكليف مساعد المدرب حسن خليفة بقيادة الفريق حتى التعاقد مع مدرب جديد.

مدرب الاتحاد السعودي الجديد

وذكرت بعض الصحف البرتغالية بأن سوزا هو أحد المرشحين البارزين لخلافة سانتو في تدريب الاتحاد وقد قام مسؤولو الفريق السعودي بالتواصل بالفعل مع المدرب الذي كان آخر محطاته التدريبية هو نادي ساليرنيتانا الإيطالي في عام 2023.

وأشارت التقارير إلى أن سبب إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو من نادي الاتحاد هو تعرض الفريق لهزيمتين متتاليتين في دوري روشن السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا، وكذلك حدوث مشاجرة بينه وبين نجم الفريق اللاعب الفرنسي كريم بنزيما مشيراً إلى أن رحيل سانتو عن الفريق سيكلف نادي الاتحاد 7.4 مليون يورو من أجل إنهاء هذا التعاقد.

ترتيب الاتحاد في الدوري السعودي

والجدير بالذكر أن نادي الاتحاد يحتل المركز السادس في ترتيب دوري المحترفين بعدما استطاع جمع 21 نقطة في خلال 12 مباراة بعدما استطاع تحقيق ستة انتصارات وخسر في ثلاثة مباريات وتعادل في ثلاث مباريات ليتوسع الفارق بينه وبين نادي الهلال المتصدر إلى 11نقطة.