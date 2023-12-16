الكاف يعلن تقليص عدد اللاعبين في قائمة كأس أمم إفريقيا 2024

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) يوم الجمعة، تقليص عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب لبطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار العام المقبل، إلى 27 لاعبا، بدلا من 28 لاعبا في النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون عام 2022.

يأتي هذا القرار بعد أن كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قد أعلن في أكتوبر الماضي، تقليص عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب لبطولة كأس أمم أوروبا 2024، إلى 23 لاعبا.

كما تشهد بطولة كأس آسيا التي تنطلق في قطر في يناير المقبل، مشاركة 23 لاعبا في قائمة كل منتخب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد سمح باستدعاء 26 لاعبا في قائمة كل منتخب في كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر، نظرا لإقامة منافسات البطولة في منتصف الموسم الكروي.

يُعد قرار الكاف بتقليص عدد اللاعبين في قائمة كأس أمم إفريقيا 2024 إلى 27 لاعبا، خطوة نحو العودة إلى الوضع الطبيعي بعد جائحة كورونا، التي أدت إلى زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات.