الكاف يرفض استبدال اللاعب الكاميروني جويل تاجوى المصاب بأزمة قلبية

نشر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اليوم الثلاثاء 25 يونيو بيان رسمي على الصفحة الرسمية للاتحاد الكاميروني على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيه رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” استبدال اللاعب جويل تاجوي لاعب منتخب الكاميرون المصاب بخلل فى الشريان التاجي ويعاني من أزمة قلبية بسبب هذه الإصابة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن رفضه الموافقة على استبدال جويل تاجوي لاعب منتخب الكاميرون من قائمة منتخب الكاميرون التى تضم 23 لاعب وتشارك حالياً فى بطولة كأس أمم أفريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى الجمعة 19 يوليو 2019.

ونشر الاتحاد الكاميروني بيان أكد فيه رفض الكاف استبدال اللاعب على الرغم من استبعاده من قائمة المنتخب الكاميروني وإرسال تقرير طبي للكاف يثبت إصابة اللاعب بأزمة قلبية ووجود خطر على حياته فى حالة مشاركته فى البطولة، وأكد التقرير الطبي بأن حالة جويل تاجوي خطيرة جداً لوجود خلل فى الشريان التاجي بالقلب وهو ما يُعرض حياة اللاعب لخطر الموت المفاجئ فى حالة قيامه ببذل أي مجهود زائد.

هذا وكان المنتخب الكاميرون الفائز بلقب البطولة الماضية فى الجابون 2017 بعد فوزه فى المباراة النهائية على منتخب مصر بهدفين مقابل هدف واحد قد أثار ضجة قبل بدء البطولة حيث هدد اللاعبون بعدم السفر إلى مصر لخوض مباريات البطولة بسبب عدم حصولهم على مكافأة التأهل لنهائيات بطولة أمم أفريقيا 2019، ولكن تم حل المشكلة.

هذا ويشارك المنتخب الكاميروني فى المجموعة السادسة التى تقام مبارياتها فى مدينة الإسماعيلية وتضم المجموعة كل من الكاميرون وغينيا بيساو وغانا وبنين، ويخوض الكاميرون اليوم فى تمام الساعة الرابعة والنصف مباراته الأولي فى البطولة فى مواجهة منتخب غينيا بيساو.

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