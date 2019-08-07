الكاف يؤجل مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” تأجيل مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامتها بين فريق الزمالك المصري بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية وفريق الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا 2019 إلى أجل غير مسمي بسبب تظلم فريق الوداد البيضاوي المغربي على قرار الاتحاد الأفريقي لدى المحكمة الرياضية الدولية.

وكان فريق الزمالك المصري قد فاز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه عقب الفوز على فريق نهضة بركان بضربات الترجيح بعدما فاز نهضة بركان على الزمالك فى مباراة الذهاب بالمغرب 1-صفر، وفاز الزمالك على نهضة بركان فى برج العرب بنتيجة 1-صفر أيضاً واحتكم الفريقان لضربات الترجيح التى رجحت كفة الزمالك للفوز بالبطولة.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلنت اليوم الأربعاء 7 أغسطس تتويج فريق الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الأزمة التى نشبت فى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي عندما أحرز فريق الوداد هدف التعادل وألغاه حكم المباراة بداعي التسلل وعند الاحتكام لتقنية الفيديو وجدوا أنها لا تعمل فانسحب الوداد المغربي من المباراة وكان الترجي متقدما بهدف نظيف.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد حددت من قبل موعد لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك بطل كأس الكونفدرالية والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا فى أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس الجاري، قبل أن يعود الاتحاد الأفريقي اليوم ومنذ قليل ليعلن تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمي.