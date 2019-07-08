الكابتن حسن شحاتة يخرج عن صمته بخصوص آداء منتخب مصر في كأس إفريقيا 2019

قال الكاتبن حسن شحاتة إن آداء المنتخب الوطني في المباريات الأربعة في كأس إفريقيا 2019 لم يكن على المستوى المطلوب وإختيار مدرب المنتخب في البداية لـ اللاعبين كان سيء للغاية وافتقد إلى الاحترافية وتوظيف مهاراتهم بصورة صحيحة موضحًا أنه في حالة حزن شديد خاصة بعد خروج منتخب المغرب من الكأس.

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية ” صدى البلد”، مساء أمس، إن هناك لاعبون أكبر من اتحاد الكرة المصري كانوا يتحكمون في أسلوب لعب المنتخب وهذا كان خطأ، مشيرًا إلى أنه توقع أن مصر لن تستمر في بطولة الأمم الإفريقية منذ المباراة الأولى، خاصة مع وجود محسوبية ومجاملات أدت إلى ما ظهر عليه آداء المنتخب المصري.

وتابع: ” لو كنت أنا المدرب الخاص بالمنتخب كنت اخترت 4 أو 5 أشخاص من اللاعبين فقط، لأن اللاعبين الحاليين في المنتخب المصري لم يلعبوا بوطنية، والمدير الفني للمنتخب ارتكب أخطاء فادحة في تغييرات اللاعبين بمباراة جنوب إفريقيا” مضيفًا: ” أنا كان معي 42 لاعب مصري محلي في الـ 3 بطولات التي فاز بها منتخب مصري وتعبنا واشتغلنا جيدًا”.

حسن شحاتة: المنتخب ليس عبارة عن محمد صلاح وتريزيجيه فقط

وأوضح أن اللاعبين محمد صلاح وتريزيجيه لم يؤدوا واجبهم المطلوب منهم، ولا يمكن تحميل اللوم عليهما على الإطلاق فكان لابد من بقية اللاعبين أن يلعبوا ويقوموا بأدوارهم التي لم يقوموا بها فلا يمكن اختصار اللاعبين في لاعبين فقط، فاللاعبين كانوا يتمشون في الملعب ولا يقومون بأي شيء بينما المدرب الفني للمنتخب لم يعط أي توجيهات صحيحة ومناسبة مضيفًا: ” شعرت أنه لا يوجد مدرّب وصعب أقول هذا الكلام فالاختيارات لـ اللاعبين من قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية كانت سيئة واتساءل أين أحمد فتحي وعبدالله جمعة، ومحمد هاني، ورمضان صبحي، وحسين الشحات.”