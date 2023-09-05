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“القيعي” يكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب بعد إصابته بالرأس

جيهان مصطفى

كشف عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، عن تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك بعد سقوطه داخل جيم بالنمسا.

- صورة 1 - "القيعي" يكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب بعد إصابته بالرأس

محمود الخطيب في معسكر الأهلي - مصدر الصورة: موقع العربية

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وقال “القيعي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحدث اليوم”، أن محمود الخطيب حضر اليوم مباراة الأهلي الودية حتى يطمئن جمهور الجمهور، مشيرًا إلى أن الخطيب يقسو على نفسه ويبذل مجهودًا شاقًا للغاية، ولابد أن يرتاح قليلًا من الضغوط التي يواجهها.

وتعرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لأصابة في رأسه إثر سقوطه داخل الجيم بالنمسا وتم نقله إلى المستشفى وتلقى ٣ غرز.

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جيهان مصطفى

صحفية مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام، وفي مرحلة تحضير الماجستير.

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