القنوات الناقله لمباراه الاهلي و بيراميدز اليوم في السوبر المصري ومعلق المباراة .. تفاصيل

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الجمعة في بطولة كأس السوبر المصري 2022، اللقاء المثير والمميز الذي يجمع بين بطل كأس مصر 2022 وصاحب المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي نادي بيراميدز الذي يخوض المباراة بعد اعتذار الزمالك بطل الدوري.

وخلال هذه الساعات التي تسبق المباراة يبدأ الجميع في البحث عن القنوات الناقلة للمباراة والمعلق الذي سيتولى مهمة نقل أحداث اللقاء صوتيا، وذلك من اجل الاستعداد لمتابعة اللقاء والاستمتاع بما سيقدمه الفريقين على ملعب محمد بن زايد الليلة.

القنوات الناقله لمباراه الاهلي و بيراميدز اليوم

ويشار إلى أن المباراة سوف تنقل على شاشة قناة اون تايم سبورت الفضائية المفتوحة 1 و 2، وكذلك قناة أبو ظبي 1 بتعليق عامر عبدالله، اما على القنوات المصرية فسوف يعلق على المباراة المعلق أمين محروس ومحمد البوشي.

تردد قناة أبو ظبي 1

التردد: 12091.

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة اون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

الجودة: HD.

موعد المباراة

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 7:30 من مساء اليوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023 ميلاديا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي).