القنوات الناقلة.. وموعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز

يستعد الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا لمواجهة المباراة القادمة في الدوري بعد أن تغلب الفرسان البيض على فيوتشر بملعب الأهلي والسلام مساء الخميس الماضي، في الجولة الـ27 من الدوري الممتاز، ويسجل محمود الونش هدف بدون رد.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز على ستاد القاهرة الدولي الليلة الأثنين في تمام الساعة 9 مساءً في إطار الجولة 28 من الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز

وشهدت مباراة الجولة الافتتاحية بين الزمالك وبيراميدز أن يسجل الفرسان البيض ثلاثة أهداف، فيما سجل أشرف بن شرقي وعمر السعيد وإمام عاشور هدفين، بيراميدز سجل ثنائية على جبر وفخري لاكاي.

غيابات الزمالك أمام بيراميدز

تغيب الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم عن الزمالك بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما تجديد عقودهما، باستثناء خروج طارق حامد من اتحاد جدة السعودي وتجميد محمد أبو جبل ورزاق سيسي على يد الأبيض. حكومة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وستبث قناة اون تايم سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الليلة الاثنين واستوديو تحليلي قبل لقاء نجوم الكرة المصرية.

تردد قنوات أون تايم سبورت

يمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 1 عبر القمر الصناعي نايل سات بالطرق التالية:

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11681.

– معامل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12303.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12303.

– معامل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ 5/6.