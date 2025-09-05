القنوات الناقلة ومعلق مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

تترقب الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره المنتخب الإثيوبي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وذلك في إطار منافسات الجولة الـسادسة من التصفيات، وسط حضور جماهيري يقدر بـ50 ألف متفرج لدعم منتخب الفراعنة في مشواره نحو التأهل للمونديال.

حيث ستذاع المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة، الناقل الحصري لمباريات المنتخب الوطني في التصفيات، وقد اعلنت مجموعة قنوات اون تايم سبورت تم تخصيص قناة اون تايم سبورت ١ (ON Time Sports 1) لبث المباراة.

موعد ومكان المباراة

تقام اليوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

طاقم التحكيم

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تعيين طاقم تحكيم جنوب أفريقي بقيادة الحكم توم آبونجيل لإدارة اللقاء بين مصر وإثيوبيا.

زي المنتخبين

سيرتدي المنتخب المصري القميص الأحمر مع الشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يظهر المنتخب الإثيوبي بالقميص الأخضر والشورت البرتقالي والجورب الأحمر.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

يحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما تأتي بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

ويحتل منتخب سيراليون المركز الثالث بـ8 نقاط، في حين يتقاسم كل من إثيوبيا وغينيا بيساو المركزين الرابع والخامس برصيد 6 نقاط لكل منهما، ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

معلق مباراة مصر واثيوبيا على أون تايم سبورت

أعلنت قناة أون تايم سبورت 1 عن إتاحة خيارين للتعليق على اللقاء، حيث سيكون المعلق محمد الكواليني عبر القناة الصوتية الأولى، بينما يقدم التعليق على القناة الصوتية الثانية محمد عفيفي، في إطار حرص القناة على تلبية أذواق الجماهير المختلفة.