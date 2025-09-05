أخبار الرياضة

القنوات الناقلة ومعلق مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

عبدالرحمن نجيب

تترقب الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره المنتخب الإثيوبي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وذلك في إطار منافسات الجولة الـسادسة من التصفيات، وسط حضور جماهيري يقدر بـ50 ألف متفرج لدعم منتخب الفراعنة في مشواره نحو التأهل للمونديال.

كل ما يخص مباراة مصر واثيوبيا.. حكم المباراة والقنوات الناقلة.. ومعلق المباراة في تصفيات كأس العالم 2026
كل ما يخص مباراة مصر واثيوبيا.. حكم المباراة والقنوات الناقلة.. ومعلق المباراة في تصفيات كأس العالم 2026
مباراة مصر وإثيوبيا، القنوات، الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا، معلق مباراة مصر وإثيوبيا، حكم مباراة مصر وإثيوبيا، تصفيات كأس العالم أفريقيا 2026، موعد مباراة مصر وإثيوبيا، أون تايم سبورت 1، توم آبونجيل حكم مباراة مصر، محمد الكواليني معلق مباراة مصر واثيوبيا، محمد عفيفي معلق مباراة مصر، منتخب مصر ضد إثيوبيا، ستاد القاهرة الدولي

حيث ستذاع المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة، الناقل الحصري لمباريات المنتخب الوطني في التصفيات، وقد اعلنت مجموعة قنوات اون تايم سبورت تم تخصيص قناة اون تايم سبورت ١ (ON Time Sports 1) لبث المباراة.

موعد ومكان المباراة

تقام اليوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

طاقم التحكيم

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تعيين طاقم تحكيم جنوب أفريقي بقيادة الحكم توم آبونجيل لإدارة اللقاء بين مصر وإثيوبيا.

زي المنتخبين

سيرتدي المنتخب المصري القميص الأحمر مع الشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يظهر المنتخب الإثيوبي بالقميص الأخضر والشورت البرتقالي والجورب الأحمر.

ترتيب مجموعة منتخب مصر 

يحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما تأتي بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

ويحتل منتخب سيراليون المركز الثالث بـ8 نقاط، في حين يتقاسم كل من إثيوبيا وغينيا بيساو المركزين الرابع والخامس برصيد 6 نقاط لكل منهما، ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

معلق مباراة مصر واثيوبيا على أون تايم سبورت

أعلنت قناة أون تايم سبورت 1 عن إتاحة خيارين للتعليق على اللقاء، حيث سيكون المعلق محمد الكواليني عبر القناة الصوتية الأولى، بينما يقدم التعليق على القناة الصوتية الثانية محمد عفيفي، في إطار حرص القناة على تلبية أذواق الجماهير المختلفة.

عن الكاتب:
عبدالرحمن نجيب

درس في كلية الاداب، التخصص الدراسي علم النفس الاكلينيكي، عمل عبدالرحمن نجيب في العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية ومن اشهرها عمل كاتب صحفي في موقع نجوم مصرية، وجريدة الخبر الفوري، كما عمل أيضاً سابقاً كاتب صحفي لدي منصة اوبرا نيوز هاب الاخبارية Opera News Hub، هو من محبي قراءة الصحف والمجلات، ومتابعة الاحداث اليومية الاخبارية والرياضية، والكتابة عنها سواء كان رأي عبر منصات التواصل الاجتماعي او كتابة مقال او خبر في المواقع او الجرائد الإلكترونية.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.