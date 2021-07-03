القنوات الناقلة ومعلق مباراة الأرجنتين والإكوادور في كوبا أمريكا 2021

تشهد بطولة كوبا أمريكا غداً الأحد صِداماً قوياً بين منتخبي الأرجنتين والإكوادور في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الكوبا، ويمثل دور الـ 8 أول الأدوار الإقصائية في بطولة أمريكا الجنوبية ويقود الفائزين فيه للدور نصف النهائي من البطولة.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب الإكوادور غداً الأحد في ملعب بيدرو لودوفيكو الأولمبي في مدينة غويانا البرازيلية، ويلتقي المنتخبان للمرة الأولى في البطولة التي يمكن فيها للمنتخبان أن يتواجها أكثر من مرة، وتدعم الإحصائيات والأرقام منتخب الأرجنتين ضد نظيره الاكوادوري في مباراة الغد، ويسعى منتخب الأرجنتين جاهداً لتعويض خيباته في النسخ السابقة من بطولة كوبا أمريكا عامي 2015 و2016 وذلك بجانب أنه يعد واحداً من بين أكثر المنتخبات حظاً في التتويج بالبطولة الأغلى في أمريكا الجنوبية.

وتلعب المباراة في صبيحة يوم الأحد وتحديداً في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت القاهرة، 4 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و10 مساءً بتوقيت مدينة غويانا البرازيلية.

وتنقل المباراة مباشرة على كل من قناة beIN Sports HD6 Max وقناة beIN Sports HD5 Max بتعليق عصام الشوالي.