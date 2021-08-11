القنوات الناقلة لنهائي كاس السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال مساء اليوم والمعلق

يشهد ملعب ويندسور بارك في مدينة بالفاست عاصمة إيرلندا الشمالية صداماً قوياً اليوم الأربعاء بين تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا وفياريال الإسباني بطل الدوري الأوروبي ضمن إطار منافسات كاس السوبر الأوروبي المقام اليوم الأربعاء في مدينة بلفاست الأيرلندية، ويسعى كلا الفريقين اللذان لم يتأهلا للعب في مسابقة كاس السوبر الأوروبي منذ وقت طويل لتحقيق انجاز فريد بالفوز في البطولة.

يخوض تشيلسي مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبية لأول مرة منذ عام 2012 عندما حقق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا وخسر كأس السوبر الأوروبي على حساب نادي أتلتيكو مدريد بطل الدوري الأوروبي آنذاك، ومنذ ذلك الوقت وتشيلسي الإنجليزي لم يتمكن من تحقيق أي ألقاب على المستوى الأوروبي سوى في عام 2021 عندما فاجأ الجميع بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، وفي أولى مبارياته في الأدوار الاقصائية تمكن تشيلسي من إقصاء غريمه أتلتيكو مدريد من الدور ثمن النهائي من البطولة بعد الفوز عليه ذهباً وإياباً تحت قيادة مدربه الوافد الجديد آنذاك لصفوف تشيلسي توماس توخِل.

أما بالنسبة لنادي فياريال الاسباني فإن تأهله للسوبر الأوروبي كان أيضاً مفاجأة غير متوقعة بالمرة، وبعد تحقيقه لإنجاز تاريخي على مستوى أوروبا بالفوز بلقب الدوري الأوروبي أصبح فياريال أحد الحاصلين على الألقاب الأوروبية، وتمكن فياريال من الفوز في المباراة النهائية على نادي مانشستر يونايتد بركلات الجزاء الترجيحية، وتألق في التصدي لركلات الجزاء الحارس الاسباني أوناي سيمون حارس مرمى المنتخب الاسباني الأول، ومن الجانب الآخر عجز دي خيا حارس مرمى مان يونايتد في التصدي لركلات الجزاء الترجيحية التي لم يصد أي منها، ويُذكر بأن آخر بطل لكأس السوبر الاوروبي كان فريق بايرن ميونيخ الألماني الذي سحق نادي اشبيلية الاسباني في المباراة النهائية وتمكن من حصد اللقب.

وتقام مباراة تشيلسي ضد فياريال في السوبر الأوروبي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة كأس السوبر الأوروبي اليوم في المواعيد المحددة أعلاه في قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتنقل قناة بي ان سبورت الأولى Premium اللقاء بتعليق عصام الشوالي.