القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الاتحاد والخلود في كأس الملك الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

يستعد نادي الاتحاد السعودي لأولى مبارياته في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024 وذلك أمام نادي الخلود، في المباراة التي تقام اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على أرضية ملعب “الحزم”، وتأتي مباراة الاتحاد والخلود ضمن مباريات الدور ال32 من مباريات كأس الملك السعودي.

فريق الاتحاد السعودي _المصدر: صفحة بطولات على منصة إكس.

يتصدر نادي الاتحاد حالياً الترتيب العام للدوري السعودي وذلك بعد تعثر الهلال في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي أمام نادي ضمك، حيث حقق العميد الفوز في كل مبارياته السابقة تحت قيادة المدير الفني “نونو سانتو”، وذكرت تقارير رياضية سعودية على أن اللاعب الفرنسي “كريم بنزيما” لن يكون ضمن تشكيلة الاتحاد اليوم ضد الخلود بسبب الإصابة.

موعد مباراة الاتحاد والخلود

تنطلق صافرة الحكم الروماني “اندري شفليب” في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، بينما تقام مباراة الاتحاد والخلود في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

🚨 تعيين الحكم الروماني أندري شفليت لمواجهة #الاتحاد والخلود في كأس الملك. pic.twitter.com/xGIhrIzwKJ — ستوديو الاتحاد (@IttiStudio) September 23, 2023



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود

تمتلك مجموعة قنوات SSC السعودية حقوق نقل مباريات كأس الملك السعودي الى جانب كأس السوبر السعودي ودوري روشن، وقد خصصت المجموعة قناة SSC 1 SPORTS HD لتكون ناقل حصري ومباشر لمباراة الاتحاد والخلود اليوم في كأس الملك السعودي على أن يعلق على المباراة المعلق الرياضي “محمد حسين”.

🚨🚨🚨🚨🚨 المعلق المغربي “محمد حسين ” معلقاً لمباراة الاتحاد والخلود يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات كأس الملك .. #الاتحاد_الخلود pic.twitter.com/HfBW5WCQlr — عبدالعزيز الزهراني (@abdulaziz__itti) September 22, 2023

والجدير ذكره أنه يمكن للمقين داخل السعودية مشاهدة مباراة الاتحاد والخلود عبر تطبيق شاهد VIP بتقنية SD، كما يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد بتقنية HD عالية الجودة عبر الاشتراك المادي في الباقة الرياضية للتطبيق.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تشكيلة الاتحاد السعودي المتوقعة