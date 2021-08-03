القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب ألمانيا اليوم

ينتظر الآلاف من مشجعي المنتخب المصري لكرة اليد مباراة فريقهم ومنتخب بلادهم ضد منافسه الألماني في الدور ربع النهائي من بطولة كرة اليد للرجال في أولمبياد طوكيو 2021 والذي تستضيفه العاصمة اليابانية، ويسعى المنتخب المصري لتحقيق المعجزة التي حققها المرة الماضية في المونديال بوصوله للدور نصف النهائي من البطولة، وخروجه على يد منتخب الدنمارك، وبما أن مباراة اليوم ستجمع بين منتخب مصر ضد منتخب ألمانيا دعونا نذكركم ببعض أبرز النتائج التي حققها كلا المنتخبين في مشوارهما بالنهائيات حتى الآن، وفي هذا المقال نوضح لكم أيضاً القنوات الناقلة للمباراة ومواعيد المباراة.

قبل لقاءه بالمنتخب الألماني حقق المنتخب المصري نتائجاً يشاد بها في دور المجموعات من أولمبياد طوكيو، وفاز المنتخب المصري على كل من منتخبات السويد الذي هزم الفراعنة في نسخة المونديال الأخيرة بالإضافة لمنتخب الدنمارك والبرتغال وكذلك المنتخب الياباني ممثل الدولة المضيفة للأولمبياد، ومُني الأخير بهزيمة كبيرة من المنتخب المصري بفارق 10 نقاط كاملة لتكون تلك أقسى هزيمة يتلقاها المنتخب الياباني في هذه النسخة من الدورة الاولمبية، اما عن المنتخب الألماني الذي حل في المجموعة الثانية فاكمل دور المجموعات بكل هدوء محققاً إنجازات رائعة ايضاً ضد كل من منتخبات البرازيل والأرجنتين والنرويج، وتمكن المنتخب الألماني من اكتساح كل هذه المنتخبات في مرحلة المجموعات لحين انتظار المنتخب المصري في ربع النهائي، ورسمياً تعد نتائج المنتخب المصري لكرة اليد أفضل بكثير من نتائج منتخب المانيا ومن المتوقع بشدة أن يعبر الفراعنة للدور نصف النهائي على حساب منتخب المانيا صاحب النتائج المتواضعة، ولا ننسى أن منتخب المانيا وبالرغم من كل ذلك إلا أنه يظل أحد اقوى المنتخبات الأوروبية والعالمية.

وتذاع مباراة منتخب ألمانيا ضد مصر في أولمبياد طوكيو لكرة اليد اليوم في تمام الساعة الثانية إلا الرابع ظهراً بتوقيت القاهرة، 2:45 بتوقيت مكة المكرمة وتذاع على قنوات بي ان سبورت الرياضية.

ويذكر بأن قنوات بي ان سبورت هي الناقل الرسمي لمنافسات الأولمبياد ومبارياته بشكل حصري تماماً، وتنقل قنوات بي ان اكسترا الأولى وبي ان اكسترا سبورت الثانية اللقاء بشكل مجاني وغير مشفر على عكس قنوات بي ان العادية.