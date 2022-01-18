القنوات الناقلة لمباراة منتخب السنغال ومالاوي في أمم أفريقيا

أحمد الفاضل

تقام اليوم مباراة ناريه بين منتخب السنغال ومالاوي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون، ويواجه منتخب السنغال نظيره منتخب مالاوي للتأهل الى الأدوار الإقصائية من البطولة وذلك لحساب منافسات المجموعة الثانية التي تضم كل من السنغال وملاوي وغينيا زيمبابوي.  

القنوات الناقلة لمباراة منتخب السنغال ومالاوي في أمم أفريقيا 2 18/1/2022 - 3:06 م

يستعد منتخب السنغال لحسم تأهله الى الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أفريقيا اليوم عبر بوابة نظيره منتخب مالاوي في الجولة الأخيرة من جولات مرحله المجموعات ببطولة أمم افريقيا 2022 في الكاميرون، ويستعد المنتخب السنغالي الذي يعيش لاعبيه حالة من السعادة بسبب فوز زميلهم إدوارد ميندي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لحصد التأهل في آخر مبارياتهم، ويحتل منتخب السنغال المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المتصدر منتخب غينيا، ويأتي في المركز الثالث منتخب مالاوي برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب زيمبابوي المجموعة بدون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب السنغال ومالاوي في أمم أفريقيا 1 18/1/2022 - 3:06 م  

تقام مباراة منتخب السنغال ومالاوي اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورت، يستضيف ملعب كويكونغ في مدينة بافوسام اللقاء. 

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يذكر أن منتخب السنغال كان قد فاز على منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية بهدف نظيف سجله ساديو مانيه في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء قبل أن يتعادل المنتخب ضد غينيا بدون أهداف. 

المباراة:  السنغال، مالاوي. 
المواعيد:  6 بتوقيت القاهرة. 
الملعب:  ملعب كويكونغ. 
القنوات الماقلة:  beIN sports Max 1 
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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.


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