القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا 2024 الجولة الثانية

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب غانا في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 والتي تقام في دولة كوت ديفوار.

المنتخب المصري يرغب في تحقيق الانتصار على منتخب غانا من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى نهائيات البطولة بعد أن تعادل في الجولة الأولى مع منتخب موزمبيق.

موعد مباراة مصر وغانا

ستقام مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، يوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وبتوقيت السعودية فإن مباراة مصر ستبدأ في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت فلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا

تعد قناة بين سبورت الرياضية الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار، وسيتم بث مباراة مصر وغانا عبر قناة Bein sport Hd 1 بتعليق علي محمد علي.

ومن المقرر أن تلعب مباراة مصر وغانا على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”.

وكانت آخر مباراة لعبت بين مصر وغانا في تصفيات كأس العالم 2018، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

تشكيل مصر المتوقع لمباراة غانا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب روي فيتوريا مدرب منتخب مصر مباراة غانا بالقوة الكاملة، راغباً في تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

وسيكون تشكيل منتخب مصر ضد غانا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، أحمد السيد زيزو.

لاعبي الهجوم: مصطفى محمد، محمود تريزيجية، محمد صلاح.