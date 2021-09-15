القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان في دوري ابطال أوروبا اليوم

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء لمواجهة هي الأقوى بالنسبة له هذا الموسم على مستوى جميع المسابقات، ويلعب ليفربول اليوم ضد نادي أي سي ميلان الإيطالي الذي يعود لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ سنوات طويلة لم يكن فيها حاضراً لمنافسات البطولة المجنونة على الرغم من تتويجه بـ 7 ألقاب في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وتأتي مواجهة ليفربول اليوم في إطار مواجهات الجولة الأولى من جولات المجموعة الثانية من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا موسم 2021 – 2022، ويلعب الفريقان مواجهتهما اليوم وعينهما على القمة نظراً للتنافسية الهائلة التي تتمتع بها مواجهات المجموعة الثانية من مجموعات دوري الأبطال والتي تضم أيضاً كل من أتلتيكو مدريد وبورتو البرتغالي، ويلعب الفريقان اليوم في ملعب انفيلد معقل الريدز في إنجلترا.

ويلعب ميلان اليوم للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا بعد غياب استمر كثيراً، ولم يتأهل ميلان الى دوري أبطال أوروبا منذ فترة ليست بالقصيرة إلا أن تأهله هذه المرة جاء في مجموعة صعبة للغاية كمجموعات الموت في منافسات بطولة أمم أوروبا او كأس العالم، وتأتي مجموعة ميلان مع اثنين من أكثر الفرق تمرساً في بطولة دوري الأبطال في المواسم الماضية، وتضم مجموعة ميلان كل من ليفربول وأتلتيكو مدريد وبورتو، وحققت هذه الفرق في السنوات الأخيرة إنجازات كبيرة كان أبرزها تأهل الريدز الى نهائي الأبطال والفوز به في موسم 2019 وذلك بالإضافة للمستوى العالمي الذي يقدمه نادي أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال في المواسم الثلاث الأخيرة لدرجة ان اسمه ارتبط بالتكتلات الدفاعية الصلبة لدى الكثير من أندية أوروبا.

ومن المتوقع وبشكل واضح فوز ليفربول اليوم في لقاءه ضد ميلان ما لم تحدث معجزة وذلك بالنظر للمستويات ومقارنتها، وكما أن مستوى الفرق سيلعب دوراً الا أن إقامة المباراة في ملعب ليفربول سيكون لها أثر إيجابي لرفاق محمد صلاح، وتلعب المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قناة بي ان سبورت الأولى اللقاء في الوقت المحدد أعلاه.