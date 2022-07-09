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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد الودية تحضيرًا لموسم 2022/2023

عمر عبد العزيز أحمد

ينتظر محبي وعشاق الساحرة المستديرة في أنحاء العالم انطلاق المباراة النارية التي ستجمع بين عملاقي الكرة الإنجليزية، مانشستر يونايتد وليفربول، على أرضية ملعب “راجا مالانجا” في مدينة بانكوك بدولة تايلاند، ويأتي ذلك في إطار استعداداتهما المكثفة ضمن المعسكر التحضيري للتجهيز من أجل الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد الودية

ويواصل ليفربول استعداداته من أجل الانطلاقة المرتقبة للموسم الرياضي الجديد 2022/2023 بمواجهة قوية، حيث يلتقي مع مانشستر سيتي في صدام مُرتقب يوم 30 يوليو الجاري على لقب كأس الدرع الخيرية 2022، ثم سيحل ضيفًا ثقيلاً على فولهام يوم 6 أغسطس المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

حصاد موسم ليفربول ومانشستر يونايتد

ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم 12 يوليو 2022 الودية

ثبتها الآن.. تردد القناة الرابعة العراقية الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد 12 يوليو 2022 الودية

وشهد الموسم الماضي 2021/2022 تقديم نادي ليفربول مستويات مرضية للقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، فيما خسر “الريدز” لقب الدوري الإنجليزي بعد صراع شرس من السيتي استمر حتى الجولة الأخيرة، وفشل في التتويج بلقب دوري الأبطال بعد الخسارة في النهائي (0-1) أمام ريال مدريد.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد الآخر لخوض بداية جديدة تحت قيادة المدير الفني الهولندي إريك تين هاج، حيث يأمل عشاق “الشياطين الحمر” في تحسن النتائج والعودة من جديد إلى منصات التتويج وتحقيق الألقاب التي غابت عن خزينة النادي في الفترة الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر أن كتيبة الشياطين الحمر تلك الجولة الآسيوية في مدينة بانكوك دون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قد يرحل عن صفوف الفريق بنسبة كبيرة خلال الميركاتو الصيفي 2022، وذلك وفقًا لما ذكرته العديد من التقارير الصحفية العالمية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد الودية

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد القادمة، على شاشة قناة الشياطين الحمر “MUTV”، بصفتها المالكة لحقوق بث وإذاعة تلك المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، وبالإضافة إلى ذلك فإن المباراة المرتقبة سوف تكون مذاعة على قناة الشارقة الرياضية التي أعلنت عن نقل مباريات ليفربول الودية خلال الفترة الماضية.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد الودية

يحين موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الودية، على ملعب “راجا مالانجا” مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 من يوليو الجاري 2022 في تمام الساعة الـ3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس، وفي الساعة الـ4:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف، وفي الـ5:00 عصرًا بتوقيت أبوظبي ومسقط، وفي تمام الـ2:00 ظهرًا بتوقيت دول المغرب العربي.

عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن


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