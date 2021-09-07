القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وفنلندا في تصفيات المونديال مساء اليوم

يستعد منتخب فرنسا الأول للقاء نظيره منتخب فنلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من المجموعة د من مجموعات التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، ويسعى المنتخب الفرنسي لتجاوز عقبة ضيفه منتخب فنلندا الذي أثبت في منافسات أمم أوروبا الأخيرة أنه أحد أقوى منتخبات أوروبا وذلك ما لم يكن متوقعاً أبداً قبل بطولة أمم أوروبا الأخيرة.

وفي ظل سعي المنتخب الفرنسي لتجاوز ضيفه الفنلندي يذكرنا آخر لقاء بين المنتخبين بهزيمة منتخب فرنسا أمام منتخب فنلندا بهدفين دون رد، وكانت آخر مباراة بين الفريقين قد أقيمت في أواخر العام الماضي في إطار منافسات التصفيات الأوروبية، في بطولة أمم أوروبا تمكن منتخب فنلندا من تحقيق الفوز في أول مبارياته أمام منتخب الدنمارك الذي تأثر بقوة إثر إصابة لاعبه كريستيان ايركسن الذي سقط على أرضية الملعب بعد توقف قلبه فجأة وبدون مقدمات مما أضطر القائمين على المباراة الى ايقافها واستئنافها مجدداً بعد عدة دقائق، وفي مباريات أخرى غير مباراة الدنمارك أثبت منتخب فنلندا أنه من بين أكثر المنتخبات جدارة بالتأهل الى مونديال روسيا بالنظر الى النتائج الباهرة التي يقدمها في اليورو وفي التصفيات، وانتهت آخر مباراة للمنتخب الفنلندي بالفوز على حساب منتخب كازاخستان، وبالنسبة لمنتخب فرنسا فإن آخر مباراة له كانت قد انتهت بتعادله مع منتخب أوكرانيا بهدف لكل فريق، ويسعى بطل العالم للانتقام من المنتخب الذي هزمه بهدفين في التصفيات قبل أشهر.



موعد مباراة منتخب فرنسا وفنلندا:

تقام مباراة منتخب فرنسا وفنلندا اليوم في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب المنتخبان على أرضية ملعب الأنوار في مدينة ليون الفرنسية، وتذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت بشكل حصري وذلك نظراً الى أن قنوات بي ان سبورت هي الناقل الأول والرسمي لمباريات التصفيات الأوروبية، وتنقل قناة بي ان سبورت Premium الثانية تحديداً اللقاء بشكل حصري وبالتعليق العربي.