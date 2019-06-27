القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي اليوم ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

نسور قرطاج يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي حيث يبحث الملايين عن القنوات التي سوف تنقل المباريات مجانا وبدون اشتراكات، وكما هو متوقع ستنقل مجموعة قنوات beIN SPORTS Max الأولي والثانية بتقنية الاتش دي، ولكن يوجد العديد من القنوات المجانية المصرية يمكنكم مشاهدة المباراة عليها مثل ضبط تردد قناة تايم سبورت Time Sport على النايل سات، حيث تذيع هذه القناة المباريات علي البث الأرضي فقط من خلال أدخال سلك الدش بجاك الاف ار، حيث أوضحنا لكم الطريقة بالرابط السابق.

المنتخب التونسي مع موعد لقاء هام ضد الفريق المالي والتي سوف تقام في مدينة السويس المصرية علي أرضية ملعب ستاد السويس الجديد حيث تاتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية في إطار منافسات كاس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، حيث سيطلق الحكم الدولي الافريقي صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 16:30 مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

NTV Spor Smart HD

beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Fox Sports 4 NL

KBC 1 Kenya

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

تشكيل منتخب تونس ضد مالي

فاروق بن مصطفى

أيمن بن محمد – ياسين مرياح – نسيم هنيد – رامي البدوي

فرجاني ساسي – إلياس السخيري

يوسف المساكني – نعيم السليتي – بسام الصرارفي

طه ياسين الخنيسي

المنتخب التونسي يتواجد ب المجموعة الخامسة مع المنتخب المالي والموريتاني والانجولي حيث يسعى المنتخب التونسي بالخروج من المباراة الثانية بالفوز علي نظيره المالي من اجل الحصول علي الثلاثة نقاط من اجل الحصول علي الثلاثة نقاط، حيث نتمنى للمنتخب التونسي الفوز علي نظيره في تلك المباراة الهامة.

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