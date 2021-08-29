القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي مساء اليوم

ينتظر عشرات المشجعين والمحبين مباراة نادي برشلونة في الدوري الاسباني ضد خيتافي منذ أسابيع، وتتحرق جماهير البارسا شوقاً لرؤية فريقهم يلعب امام نادي خيتافي في الجولة الثالثة من جولات الدوري الاسباني الاول “لا ليجا”، ومنذ بدء منافسات الدوري الاسباني مطلع هذا الشهر والجماهير لا تطيق انتظار المواعيد الكبيرة للنادي الكتالوني، ويمثل نادي برشلونه بجماهيره واحداً من بين أكبر الأندية الأوروبية وأكثرها شعبيه، ويلتقي برشلونه الاسباني بنظيره خيتافي على أمل الصعود الى مركز متقدم في الدوري هذا الموسم، ويعاني برشلونه منذ رحيل نجمه الأول ليونيل ميسي الى باريس سان جيرمان من انتكاسات كارثية على المستوى الفني والتكتيكي، وعلى الرغم من تحقيقه لفوز وحيد في الدوري حتى الان إلا إن آداء نادي برشلونة يُعد غير مقنع ابداً ويمكن لمباراة خيتافي اليوم أن تكون اختبارا حقيقيا بالنسبة لنادي برشلونه إدارهً ولاعبين.

ويعاني برشلونه منذ رحيل نجمه الأول ليونيل ميسي الى نادي باريس سان جيرمان من الاهتزاز من حيث الآداء، وكان برشلونة قد فاز في مرة وحيده في الدوري الاسباني هذا الموسم ضد نادي ريال سوسييداد في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ويقود هجوم برشلونة هذا الموسم كل من ممفيس ديباي وجريزمان و مارتِن برايثوايت، ويعتمد المدرب رونالد كومان بشكل أساسي على هذا الثلاثى الغير مقنع أبداً، وبعد لقاء خيتافي وإشبيلية في الدوري الاسباني يقابل برشلونه غريمه على المستوى الاوروبي نادي بايرن ميونخ والذي تمكن من سحق البرسا في اخر لقاء بين الفريقين في دوري ابطال أوروبا قبل عام، وسجل البايرن حينها ثمانية اهداف بالتمام والكمال مما تسبب في فصيح كروية كبيرة تسببت في رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول في برشلونة.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الاسباني اليوم:

يستضيف ملعب كامب نو اليوم لقاء البارسا ضد خيتافي في تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي الجدول أدناه نقدم لكم كل التفاصيل اللازمة حول اللقاء.