القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني 2024 وموعد المباراة

يستعد نادي برشلونة لخوض مواجهة قوية للغاية مساء اليوم الخميس الموافق 11 من شهر يناير الجاري أمام نظيره أوساسونا ضمن إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2024 على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز يسعى لتحقيق الفوز من أجل الصعود إلى نهائي البطولة ومواجهة غريمه المعتاد ريال مدريد على لقب السوبر الإسباني 2024، حيث استطاع النادي الملكي الفوز في مباراة الأمس الأربعاء التي كانت أمام نظيره أتلتيكو مدريد، وانتهت المباراة بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاث أهداف وشهد ديربي مدريد يوم أمس أجواء مثيرة ولم تكن المباراة قوية فقط بل حابسة للأنفاس بعد أن استمرت أحداث المباراة لـ 120 دقيقة من اللعب حتى استطاع النادي الملكي الفوز على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاث.

يسعى الفريق الكتالوني مساء اليوم لتحقيق الفوز أيضا والتأهل للنهائي وخوض مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وعلى الرغم من برشلونة متفوقاً على أوساسونا من حيث المستوى والأداء والخبرات والنجوم إلا أن نتيجة المباراة غير متوقعة بعد، دائماً ما تظهر الفرق الضعيفة مستوى رائع وغير متوقع في البطولات الكبيرة، إضافة إلى ذلك أن برشلونة يعاني بعض الشيء بشكل محلي في الدوري الإسباني وبالتالي هذا قد يساعد أوساسونا على تحقيق الفوز في مباراة اليوم.

أوساسونا يرغب في تحقيق الفوز أيضا في مباراة اليوم من أجل التأهل إلى نهائي البطولة ومواجهة ريال مدريد على لقب بطولة كأس السوبر الإسباني، لذلك من المتوقع أن يُظهر الفريق مستوى رائع أمام برشلونة اليوم، حيث يعيش أوساسونا فترة صعبة في الدوري الإسباني خلال هذا الموسم، فهو في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة وتعادل في آخر مباراتين له بالدوري، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أنه استطاع أن يصل إلى نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني بالتالي هذا يعطيه دافعاً لتقديم كل ما لديه في مباراة اليوم أمام برشلونة والمنافسة أمام ريال مدريد على لقب النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا والموعد

فيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإن الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن القوات المجانية التي ستقوم ببث أحداث المباراة بشكل مجاني تماماً، ولكن جميع مباريات كأس السوبر الإسباني بما في ذلك مباريات كأس الملك الإسباني ستكون منقولة فقط على قناة SSC السعودية، حيث أن شبكة القنوات السعودية حصلت على حقوق البث المباشر لجميع مباريات كأس السوبر الإسباني وكأس الملك الإسباني، وسيتم نقل أحداث المباراة على قناة SSC HD 1.

فيما يخص معلق مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم فقد كلفت قناة SSC HD 1 كل من المعلق حاتم بطيشة وعبد الإله الغامدي بنقل أحداث المباراة بصوتهما، ويمكن للمشاهدين أن يقوموا باختيار المذيع المناسب لهم بكل سهولة.

ستقام أحداث مباراة برشلونة وأوساسونا ضمن إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني مساء اليوم الخميس الموافق 11 من شهر يناير الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.