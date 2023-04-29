القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز في نهائي دوري أبطال آسيا 2023
من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء 29 أبريل مباراة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، التي تجمع بين الهلال وأوراوا، وسيكون النهائي بنظام الذَّهاب والإياب كما جرت العادة، حيث ستلعب مباراة الذَّهاب بين الهلال وأوراو في السُّعُودية على أرضية الملك فهد الدُّوَليّ، أما مباراة الإياب ستقام يوم 6 مايو على ملعب سايتاما لحسم هُوِيَّة بطل هذه النسخة من بطولة دوري أبطال آسيا.
تيفو الهلال في ذهاب #نهائي_دوري_أبطال_آسيا
⏰ موعد المباراة: 20:30
⚽️ #الهلال_اوراوا
الملعب: استاد الملك فهد pic.twitter.com/yz1or7kNZd
— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) April 29, 2023
موعد مباراة الهلال وأوراوا نهائي دوري أبطال آسيا
|المباراة
|موعد مباراة الذَّهاب
|موعد مباراة الإياب
|الهلال ضد أوراوا
|29 أبريل 2023،
20:30 بتوقيت مكة المكرمة
|6 مايو 2023،
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا
ستقوم عدد من القنوات بنقل أحدا مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا، ومن ضمن تلك القنوات التالي :-
- قناة ssc sport.
- قناة bein sport AFC.
- شاهد vip
- قناة دبي الرياضية آسيا.
- قناة أبوظبي الرياضية آسيا.
- قناة الكأس.
تردد قناة bein sport AFC
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat 7 West A
|12245
|عمودي
|27500
|2/3
|فيديو جارد
تردد قناة SSC1 HD
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Arabsat 2B
|12380
|أفقي
|27500
|3/4
|إرديتو 2
تردد قناة SSC EXTRA 1 HD
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Arabsat 2B
|12418
|أفقي
|27500
|3/4
|إرديتو 2