القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس موسم الرياض 2024

يبحث محبي كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة نادي الهلال ونادي النصر التي ستقام اليوم في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس موسم الرياض موسم 2024.

موعد مباراة النصر والهلال

ستقام اليوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس موسم الرياض على ملعب Kingdom Arena في المملكة العربية السعودية.

وستلعب مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، وبتوقيت الإمارات فإن المباراة ستنطلق في الساعة العاشرة مساء.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر؟

سيتم إذاعة مباراة الهلال والنصر اليوم عبر العديد من القنوات الرياضية، مثل قناة Bein sport المفتوحة على النايل سات بتعليق عصام الشوالي وقناة SSC Sport بتعليق علي سعيد الكعبي ومدحت شلبي.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة النصر

ومن المتوقع أن يبدأ نادي الهلال نهائي كأس موسم الرياض بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سافيتش، روبن نيفيز، ميشيل.

لاعبي الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، سالم الدوسري.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الهلال

بنسبة كبيرة سيكون تشكيل نادي النصر لمواجهة الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: وليد عبد الله.

خط الدفاع: نواف بوشل، إيمريك لابورت، عبد الإله العمري، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، بروزوفيتش، أوتافيو.

لاعبي الهجوم: كريستيانو رونالدو، تاليسكا، ساديو ماني.