القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي 2025

تعد القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد من أكثر ما يهم مشجعي كرة القدم السعودية، حيث تعد هذه المواجهة من أقوى مواجهات نصف نهائي السوبر السعودي، ويدخل العميد البطولة بعد حصوله على لقب كأس الملك ودوري روشن الموسم الماضي متمنيًا التأهل للنهائي للإقتراب من الحصول على اللقب، كما يطمح رفقاء كرستيانو رونالدو في تحقيق اللقب واسعاد الجماهير.

سيواجه فريق النصر السعودي نظيره الاتحاد في بطولة السوبر السعودي الموسم الحالي 2025-2026 غدًا الثلاثاء الموافق 19 اغسطس على ملعب هونغ كونغ، وقد أعلنت شبكة قنوات ثمانية الرياضية إنه سيتم إذاعة اللقاء عبر قناة ثمانية 1 بصوت المعلق الرياضي المخضرم فارس عوض، وإليكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات فيما يلي:

تردد قناة ثمانية نايل سات

التردد: 12360.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة ثمانية عرب سات

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

موعد مباراة النصر والاتحاد

سوف تقام المواجهة المرتقبة للنصر والاتحاد في بطولة السوبر السعودي على ملعب هونغ كونغ غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة 4:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.