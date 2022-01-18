القنوات الناقلة لمباراة المغرب والغابون في أمم أفريقيا مساء اليوم

يستعد منتخب المغرب للقاء نظيره منتخب الجابون في الجولة الأخيرة من جولات المجموعة الثالثة في بطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، يستعد منتخب المغرب المتأهل سلفاً الى الأدوار الإقصائية للقاء نظيره منتخب الجابون المتعادل مؤخراً في مباراته ضد غانا، قد يتمكن منتخب الغابون من التأهل الى ثمن النهائي إذا خرج بأي نتيجة من مباراة المغرب وستكون هناك منافسة شرسة بين منتخبي غانا والغابون على المركز الثاني حيث يعد منتخب غانا منتخباً مرشحاً بشدة للعبور الى ثمن النهائي في المركز الثاني.

ويلتقي منتخب المغرب نظيره منتخب الجابون اليوم في ملعب احمد أهيدجو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الثامنة بتوقيت الرباط، ويذكر أن منتخب المغرب كان قد فاز في مبارياته السابقة بواقع فوز بهدف وحيد ضد منتخب غانا وفوزٍ آخر ضد منتخب جزر القمر بهدفين نظيفين، أما منتخب الجابون فكان قد فاز على نظيره منتخب جزر القمر بهدفٍ وحيد وتعادل مع منتخب غانا بهدفين لمثلهما.

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط يليه المنتخب الغابوني برصيد 4 نقاط ثم منتخب غانا بنقطة وحيدة فمنتخب جزر القمر متذيل المجموعة بدون نقاط وبهزيمتين.