القنوات الناقلة لمباراة المغرب و كوت ديفوار القادمة ضمن منافسات بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019

أسود الأطلس انتم مع موعد مباراة المغرب ضد كوت ديفوار التي ستقام علي أرضا مصريا والتي تستقبل فيها جميع الجماهير من القارة السمراء من كافة الدول العربية والأجنبية لاستقبالكم من اجل مشاهدة بطولة كاس الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة، حيث يمكن لجميع عشاقي الساحرة المستديرة في كل مكان مشاهدة جميع المباريات وبالأخص مباراة المغرب وكوت ديفوار من خلال القنوات الناقلة المفتوحة والمشفرة والتي سوف تجدونها بأسفل هذه المقالة فرجاءً من قرائنا من دولة المغرب الشقيقة متابعة قراءة السطور التالية.

يأتيكم توقيت مباراة المغرب و كوت ديفوار في تمام الساعة السابعة بتوقيت ارض الكنانة جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة ثامنية مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وبتوقيت الأمارات في تمام الساعة تسعة مساءً، حيث ستقام المباراة علي أرضية ملعب استاد السلام المتواجد بمحافظة القاهرة، وأما بخصوص القنوات الناقلة لمباراة المغرب و ساحل العاج فهي كالتالي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب و كوت ديفوار القادمة

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Fox Sports 4 NL

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

يمكن مشاهدة مباراة المغرب ضد ساحل العاج كوت ديفوار علي القنوات التي ذكرنها لكم بعالية، حيث نتمنى لمشجعي المنتخب المغربي الوطني الفوز في مباراته القادمة علي منتخب كوت ديفوار لاستكمال مشواره الشاق في مواجهة باقي مجموعته والتي تضم كوت ديفوار وجنوب أفريقيا في مستهل هذه الراحلة للوصول إلي النهائيات حيث نتمنى لكم التوفيق للوصول الي النهائي لمواجهة بطل الأرض منتخب الفراعنة.

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