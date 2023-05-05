القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري مايو 2023 وتردداتها النايل سات.. مجانية ومفتوحة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في جميع الدول العربية موعد مباراة السوبر المصري وهي من اللقاءات الهامة، التي تحتاج إلى قدر عالي من التركيز والجهد، إذ تجمع بطلي الدوري الممتاز والكأس المصري وكان من المفترض أن تجمع المباراة بين قطبي القارة وهما الأهلي والزمالك، وذلك لأن الأهلي هو حامل الكأس والزمالك هو صاحب درع الدوري، ولكن أصدر نادي الزمالك بيان رسمي بانسحابه من البطولة وذلك برئاسة المستشار مرتضى منصور وقاموا بالاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة التي سوف تقام يوم 5 مايو الجاري، كما أكد المستشار أنه تم حسم ذلك القرار بموافقة كل أعضاء المجلس.

القنوات الناقلة للمباراة وتردداتها

سوف يتم نقل المباراة على عدة قنوات منها قنوات إماراتية و قنوات مصرية، وذلك عبر القمر الصناعي المصري النايل سات ومن أهم تلك القنوات:-

1. قناة أون تايم سبورت المفتوحة

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:11861

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2. قناة أبو ظبي الرياضية 1.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11411.

معدل الترميز:30000

الاستقطاب: أفقي.

3. قناة أبو ظبي الرياضية 2

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11372

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ما هو النادي البديل الذي سوف يلعب المباراة؟

سوف يكون النادي البديل للزمالك هو بيراميدز وذلك بصفته وصيف الكأس محل الزمالك، وقد أرسل اتحاد الكرة خطابًا لنادي بيراميدز ليحل محله في البطولة، ومن ثم قام نادي بيراميدز بإصدار بيان رسمي أنه تم الموافقة من قبل إدارة النادي بلعب مباراة السوبر؛ وذلك حفاظًا على مظهر الكورة المصرية.

موقف الأهلي من البطولة؟

يجدر الإشارة إلى سعي النادي الأهلي جاهدًا لتحقيق بطولة جديدة وهي بطولة كأس السوبر، وهو أيضًا من حسم النسخة الماضية لكأس السوبر 2022 بنتيجة هدفين نظيفين في شباك نادي الزمالك وقد سجل اللاعب البرازيلي برونو سافيو أول أهدافه وسجل الهدف الثاني كريم فؤاد.

السبب وراء انسحاب نادي الزمالك؟

السبب الرئيسي هو مشاركة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في هذه البطولة، وذلك بسبب قيام المستشار برفع قضية على اللاعب كهربا، ولن يتم الحسم فيها حتى وقتنا الحالي؛ لذا قرر النادي الانسحاب من البطولة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

سوف تُلعب المباراة المنتظرة غدًا الجمعة الموافق 5 مايو الجاري 2023، وستقوم الإمارات العربية الشقيقة باستضافة تلك المباراة على أرضية ستاد محمد بن زايد.