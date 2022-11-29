القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022 غدا الاربعاء في قطر

من المقرر أن يلعب منتخب السعودية غدا ثالث مبارياته في بطولة كأس العالم 2022 عندما يواجه المنتخب المكسيكي في اطار منافسات دور المجموعات، ويدخل الأخضر تلك المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز” واقتناص النقاط الثلاثة من أجل التأهل للدور التالي، وستكون تلك المباراة محط أنظار الجماهير العربية التي تعول على المدرب الفرنسى هيرفى رينارد ثاني فوز له في المونديال من أجل مواصلة المشوار وتشريف الكرة العربية، وخلال السطور القادمة سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك، فتابعونا.

قنوات تنقل مباراة السعودية والمكسيك

من المقرر أن تنقل مباراة السعودية والمكسيك مساء غدا الاربعاء الموافق 30 من شهر نوفمبر القادم عبر قنوات بي إن سبورتس وهي الناقل الرسمي والحصري لمباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة “بي ان سبورت ماكس 1” بتعليق حسن العيدروس، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية، وبالتحديد قناة “الكأس اكسترا 1” بتعليق خليل البلوشي.

توقيت مباراة السعودية والمكسيك

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة السعودية والمكسيك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة بتوقيت المغرب، وكان المنتخب السعودي قد فاز في مباراته الافتتاحية أمام راقصي التانجو بنتيجة 2/1، وفي ثاني مبارياته خسر أمام ولندا بهدفين دون رد، بعدما نجح المنتحب البولندي في استغلال الفرص المحدودة التي أتيحت له بفاعلية كاملة، وكذلك الاخطاء الدفاعية لدى الأخضر.

فرص المنتخب السعودي للتأهل إلى دور الـ16

وإذا حقق المنتخب السعودي الفوز بأي نتيجة على المكسيك سيتأهل مباشرة للدور التالي دون النظر إلى نتيجة الأرجنتين وبولندا، وكما يتأهل الأخضر إذا تعادل مع المكسيك بشرط خسارة الارجنتين.