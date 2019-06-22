القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية 2019

نحن عبر موقع نجوم مصرية ننقل لعشاقي منتخب محاربو الصحراء جميع القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا اليوم والتي سوف تقام علي استاد الدفاع الجوي بالعاصمة، حيث تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الأولي لبطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر، والتي يبحث فيها اللاعب الدولي رياض محرز وهو ورفاقه بالفوز في أولي مهمة قتالية من اجل الحصول علي الثلاثة نقاط للتقدم بالمجموعة التي ينضم أليها العديد من الفرق، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم جميع القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا اليوم فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور القادمة.

الملايين من محبي محاربو الصحراء يبحثون عن موعد مباراة الجزائر وكينيا اليوم علي محرك البحث قوقل فنحن لدينا معلومات تخص بداية موعد المباراة المرتقبة والتي ستلعب يوم الأحد الموافق الثلاث والعشرون من شهر يونيو في تمام الساعة 20:00 مساءً بتوقيت العالمي جرينتش وبتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً وبتوقيت القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً وبتوقيت الأمارات في تمام الساعة الثانية عشر، كما يمكن للجماهير الجزائرية التي قامت بتشريفنا حضور باقي المباريات من خلال حجز تذاكركم علي موقع تذكرتي tazkarti تسجيل الدخول حيث نتمنى لكم سياحة رياضية رائعة علي ارض الكنانة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا اليوم

اما بخصوص القنوات التي سوف تنقل مباراة كينيا والجزائر علي رأسهم مجموعة قنوات بي أن سبورت الفرنسية وأيضا قنوات بي إن ماكس 1+2 والتي سوف يعلق عليها المعلق الرياضي حفيظ دراجي، بالإضافة إلي مجموعة قنوات اخري مصرية ومنها ضبط تردد قناة تايم سبورت Time Sport على النايل سات والتي من خلالها يمكن شراء جهاز استقبال البث الأرضي في مصر عن طريق أقرب موزع يقوم ببيع تلك الأجهزة، بالإضافة إلي تلك المجموعة من القنوات الأخري.

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

وختاما نتمنى من قلوبنا أن يفوز المنتخب الجزائري في أولي مواجهته علي المنتخب الكيني حتي يحقق أمله بالوصول إلي نهائيات البطولة لمواجهة بطل الأرض المنتخب الوطني المصري، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

← إقرأ أيضاً: